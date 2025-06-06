ВИДЕО Автобус с детьми совершил серию опасных маневров на Лиепайском шоссе

В редакцию программы обратился Янис, недавно ехавший в Лиепаю по шоссе A9. Он признался, что сам слегка превысил скорость - ехал около 105 км/ч.

В поездке его удивил автобус с маркировкой футбольного клуба FK Liepāja. Как рассказал Янис, этот автобус несколько раз совершил обгоны с превышением разрешенной скорости, и мужчина даже снял на видео то, что посчитал откровенной безрассудностью. По его словам, автобус перевозил детей.

После одного из обгонов тот же автобус остановился на остановке, чтобы высадить ребенка, пропустив перед собой ранее обогнанные автомобили. Вскоре он снова совершил рискованный маневр, на этот раз обогнав колонну из нескольких машин.