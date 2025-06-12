Видео Как пробелы в законе позволяют садиться за руль людям со слабым здоровьем

К счастью, в день происшествия в Бабите шел дождь, и на детской площадке тогда никого не было. Сама женщина тоже отделалась без травм.

К сожалению, трагически закончилась поездка 91‑летнего водителя, который в рижском районе Торнякалнс, на пешеходном переходе сбил 16‑летнюю девушку и затем на тротуаре - 18‑летнего юношу. Девушка погибла на месте аварии. Водителю был приговорен к тюремному срок.

После всех этих происшествий стали звучать разные мнения о возрасте водителей и их способности управлять транспортом, хотя медицинские справки на момент ДТП у всех участников, несмотря на почтенный возраст, были в порядке.

Время от времени возникает вопрос, достаточно ли часто проверяют здоровье пожилых водителей при продлении водительских прав.

Медицинское освидетельствование для водительских категорий B и C после 60 лет необходимо проходить каждые три года, до этого - раз в десять лет.