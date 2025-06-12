Видео Как пробелы в законе позволяют садиться за руль людям со слабым здоровьем

На этой неделе на улице Таллинс, в Риге, женщина пожилого возраста врезалась на своем автомобиле в припаркованные на обочине машины и опрокинула машину на бок. Однако самым впечатляющим случаем, по словам даже опытных работников оперативных служб, стал инцидент в Бабитe. Там у 83‑летней женщины за рулем ухудшилось самочувствие, и она буквально перелетела через строительную площадку, врезавшись в детскую игровую зону, сообщает программа Degpunktā.
К счастью, в день происшествия в Бабите шел дождь, и на детской площадке тогда никого не было. Сама женщина тоже отделалась без травм.
К сожалению, трагически закончилась поездка 91‑летнего водителя, который в рижском районе Торнякалнс, на пешеходном переходе сбил 16‑летнюю девушку и затем на тротуаре - 18‑летнего юношу. Девушка погибла на месте аварии. Водителю был приговорен к тюремному срок.
После всех этих происшествий стали звучать разные мнения о возрасте водителей и их способности управлять транспортом, хотя медицинские справки на момент ДТП у всех участников, несмотря на почтенный возраст, были в порядке.
Время от времени возникает вопрос, достаточно ли часто проверяют здоровье пожилых водителей при продлении водительских прав.
Медицинское освидетельствование для водительских категорий B и C после 60 лет необходимо проходить каждые три года, до этого - раз в десять лет.
Программе обратилась к Инесе Вецтиране, руководителю Медицинской комиссии Общества самаритян Латвии, с вопросом, не показала ли ее практика на различных возрастных группах, что пожилым водителям следует проходить медицинский осмотр чаще.
"Конечно, с возрастом физиологические функции и умственные способности снижаются, но это не касается всех! Нужно проверить артериальное давление, уровень сахара в крови, холестерин и важно проверить зрение", - говорит Вецтиране. Она призывает заблаговременно заботиться о своем здоровье.
Медосмотр можно пройти у семейного врача или в учреждении, где работает врачебная комиссия: невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург или травматолог-ортопед, психиатр и нарколог.
Однако в законе есть лазейки: даже если один из врачей выражает сомнения по поводу здоровья конкретного водителя, человек может получить справку. Если назначены дополнительные обследования, и документ "замораживается" на время, это нигде не фиксируется, и человек может обратиться к другому врачу.
"Врач имеет право направить на дополнительные исследования. Но бывают случаи, когда люди не возвращаются к нам, а получают эту медицинскую справку где‑то в другом месте", - заметила врач.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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