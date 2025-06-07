Видео "Черная точка" на улице Риги: когда ее исправят?

Практически каждый, кто живет неподалеку от перекрестка улиц Бривибас гатве и Густава Земгала гатве, видел или как минимум слышал об инцидентах, произошедших на этом переходе.

Вопрос об этом участке дороги стал особенно актуален после завершения других ремонтных работ поблизости, например, восстановления покрытия на путепроводе Вайрога. Тогда у жителей сложилось впечатление, что про еще один важный участок дороги попросту забыли.

Ремонтные работы действительно планируются, и уже в скором времени, как обещают в Департаменте внешней среды и мобильности Рижской думы. Работы были отложены на более поздний срок, чтобы не вскрывать недавно уложенный асфальт.

Если все пойдет по плану, работы начнутся в третьем квартале года, то есть начиная с июля. Местные жители могут ожидать появления строителей на улицах. Обновление пешеходного перехода может занять от трех недель до двух месяцев.

Видео: Сюжет программы Degpunktā