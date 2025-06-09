Приезжая в Елгаву, повсюду ощущаешь "глаза" города

Светофоры, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), которые регулируют поток транспорта, датчики в асфальте, дроны, следящие за порядком в городе, камеры, анализирующие психоэмоциональное состояние школьников во время уроков - вам кажется, что речь идет о каком-то научно-фантастическом фильме или, по крайней мере, о Китае? Нет, все это уже происходит в Елгаве, которая в вопросах развития ИИ опережает Ригу. И это еще не все. Нет недостатка в идеях, к которым можно стремиться.