Видео В Юрмале водитель роскошного Lamborghini лишился прав

Вечером 4 июня 2025 года в Юрмале на улице Ригас водитель автомобиля Lamborghini Aventador попытался привлечь к себе внимание не только роскошной машиной, но и значительным превышением допустимой скорости. В месте, где разрешено ехать со скоростью до 70 км/ч, он разогнался до 127 км/ч.
Такая скорость для подобного спорткара не предел, но вполне достаточна, чтобы водителю на время пришлось задуматься о других способах передвижения.
За такое нарушение он получил штраф в размере 460 евро и лишен права управления транспортными средствами на шесть месяцев.
Водителей по-прежнему призывают быть ответственными и заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.
Видео: Нарушение правил Lamborghini Aventador
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