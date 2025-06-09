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Видео В Юрмале водитель роскошного Lamborghini лишился прав

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Вечером 4 июня 2025 года в Юрмале на улице Ригас водитель автомобиля Lamborghini Aventador попытался привлечь к себе внимание не только роскошной машиной, но и значительным превышением допустимой скорости. В месте, где разрешено ехать со скоростью до 70 км/ч, он разогнался до 127 км/ч.

Такая скорость для подобного спорткара не предел, но вполне достаточна, чтобы водителю на время пришлось задуматься о других способах передвижения.

За такое нарушение он получил штраф в размере 460 евро и лишен права управления транспортными средствами на шесть месяцев.

Водителей по-прежнему призывают быть ответственными и заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Видео: Нарушение правил Lamborghini Aventador

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