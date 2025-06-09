Видео В Юрмале водитель роскошного Lamborghini лишился прав

Вечером 4 июня 2025 года в Юрмале на улице Ригас водитель автомобиля Lamborghini Aventador попытался привлечь к себе внимание не только роскошной машиной, но и значительным превышением допустимой скорости. В месте, где разрешено ехать со скоростью до 70 км/ч, он разогнался до 127 км/ч.