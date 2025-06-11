Видео Известны новые подробности об аварии на улице Таллинас

Автомобиль, которым управляла пожилая женщина, остался лежать на боку колесами в сторону улицы Яня Асара. Когда произошло столкновение, район оглушил грохот, который привлек внимание прохожих к происходящему на улице.

"Когда я услышала грохот, машина все еще была в воздухе - подбросило, потом она упала и осталась лежать на боку," - рассказывает женщина, работающая неподалеку.

Сначала Škoda врезалась в заднюю часть черного Hyundai. Пока золотистый автомобиль переворачивался на бок, по инерции черная машина откатилась вперед и задела еще два автомобиля. Их владельцев в момент столкновения в салоне не было.

"Я только проснулся и получил сообщение от соседей, чтобы я шел посмотреть на свою машину. За пять минут оделся, вышел и понял, что дело плохо," - говорит владелец одного из автомобилей, пострадавших в аварии.

Три припаркованные у обочины машины обошлись без серьезных повреждений. У автомобиля виновницы аварии разбито лобовое стекло и поцарапан кузов. Поставить автомобиль обратно на колеса удалось пожарным. Однако и прохожие не остались равнодушными и бросились на помощь женщине-водителю, предположительно, 78 лет.

"Молодцы ребята, которые ехали сзади в белой машине и помогли. Из ее машины шел дым, было немного страшно", - сказала женщина, работающая поблизости.

Водитель автомобиля была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии.

Видео: Сюжет программы Degpunktā