Видео Известны новые подробности об аварии на улице Таллинас

Утром во вторник, 10 июня, на улице Таллинас в Риге движение было заблокировано из-за легкового автомобиля, перевернувшегося на бок. За рулем находилась пожилая женщина, которая после аварии была доставлена в больницу. В общей сложности в инциденте участвовали четыре автомобиля, однако больше всего пострадала именно машина пенсионерки, сообщает программа Degpunktā.
Автомобиль, которым управляла пожилая женщина, остался лежать на боку колесами в сторону улицы Яня Асара. Когда произошло столкновение, район оглушил грохот, который привлек внимание прохожих к происходящему на улице.
"Когда я услышала грохот, машина все еще была в воздухе - подбросило, потом она упала и осталась лежать на боку," - рассказывает женщина, работающая неподалеку.
Сначала Škoda врезалась в заднюю часть черного Hyundai. Пока золотистый автомобиль переворачивался на бок, по инерции черная машина откатилась вперед и задела еще два автомобиля. Их владельцев в момент столкновения в салоне не было.
"Я только проснулся и получил сообщение от соседей, чтобы я шел посмотреть на свою машину. За пять минут оделся, вышел и понял, что дело плохо," - говорит владелец одного из автомобилей, пострадавших в аварии.
Три припаркованные у обочины машины обошлись без серьезных повреждений. У автомобиля виновницы аварии разбито лобовое стекло и поцарапан кузов. Поставить автомобиль обратно на колеса удалось пожарным. Однако и прохожие не остались равнодушными и бросились на помощь женщине-водителю, предположительно, 78 лет.
"Молодцы ребята, которые ехали сзади в белой машине и помогли. Из ее машины шел дым, было немного страшно", - сказала женщина, работающая поблизости.
Водитель автомобиля была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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