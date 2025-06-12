ВИДЕО Опасный обгон шокировал водителей на дороге A7

Андрис с семьей возвращался домой после долгой поездки по дорогам Европы, и последним участком маршрута оставалась трасса А7 в сторону Риги. Дождливая погода и так требовала от водителей особой осторожности, но то, что случилось на дороге возле Иецавы, повергло Андриса и его близких в шок.

По его словам, подобные выходки у нас иногда встречаются, но крайне редко. Теперь Андрис может сравнить культуру обгона в Центральной Европе и Латвии: "Вот в Польше или Чехии, где нормальные люди - если обгоняют, то обгоняют цивилизованно, правильно? Но не так же! Сам я говорю - эти вот "чудовища" на дорогах, это, конечно, любопытно".