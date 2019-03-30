Токсичные родители: "Ты плохо себя ведешь, поэтому я лягу и умру"

Русский TVNET продолжает рассказывать о ситуациях и воспоминаниях из детства, которыми делятся участники группы "Токсичные родители". Многие из них являются наглядным примером того, как родители, возможно, сами того не подозревая, могут нанести своему ребёнку психологическую травму.
Мне 43. Границы с родителями выстроила буквально год назад. Зависела от них материально сильно, да и сына мне после развода они помогали растить. Но это постоянно подчеркивалось и вменялось мне не то что в вину, но манипуляции все с их стороны были построены именно на том, чтобы я постоянно чувствовала себя должной, а если не могу отплатить-то виноватой.
При всем при этом оба родителя - гиперконтролеры. С их стороны - постоянные фразы о том, что у одной меня ничего не получится, что мне надо устраивать личную жизни.
И при этом, если я задерживалась где-то больше, чем на полчаса, мне сразу звонили с криками: "Где это тебя носит? У тебя ребенок дома!" (Ребенку было уже 13 лет он был вполне самостоятельным).
Постоянный культ моего чувства неполноценности. В шестом классе мне антибиотиками в лошадиных дозах напрочь сбили гормональный фон, и с тех пор я постоянно борюсь с лишним весом, но от постоянного стресса он только растет, я худела всегда только вдали от дома.
"Тебе нельзя облегающие вещи носить! Ты не можешь каблуки надевать! Не покупай это пальто, оно для тебя слишком яркое!"
В результате я горбилась, потому что у меня большая грудь, а покупать яркие вещи я учусь до сих пор - руки сами тянутся к синему и серому. 17 лет после развода не могла наладить нормальных отношений с мужчинами. Думаю, истоки этого еще в детстве - ведь о месячных я узнала у бабушки, когда четыре часа просидела в туалете в рыданиях когда началась первая менструация.
А еще моя мама любила лечь на диван и сказать мне, на тот момент четырехлетке: "Ты плохо себя ведешь,и я теперь лягу и умру!"
Любимое занятие моей мамы - ходить по дому и выискивать, что сделано не так (горячий вкусный ужин = "зачем ты столько денег потратила!", уборка всего дома = "а почему в подвале пыль не протерла?!").
Моя сестра сбежала быстро. Была анекдотическая ситуация - мы с мамой традиционно поскандалили в присутствии сестры, которая потом мне сделала замечание - мол, как я с матерью разговариваю. А потом я уехала в длинную командировку, и сестра с детьми приехали к маме погостить две недели.
Я вернулась из командировки домой, и уже в саду слышу жуткий ор, аж стекла вылетают! Моя сестра выскакивает и говорит: "Как ты с матерью вообще живешь!"
На данный момент сын поступил в универ и съезжает на городскую квартиру, которая находится в общей собственности, а я уехала за 10 тысяч километров. За пять месяцев похудела на восемь килограмм, у меня прошли боли в воротниковой зоне и головные боли, планирую переезд сына ко мне, я снова вижу мужчин, а они видят меня.
А вот папа уже шесть месяцев так и не разговаривает со мной. Всё потому, что я продала свою машину без его участия. Оказывается, я должна была доверить этот процесс ему, ибо ну как же я сама справлюсь, я же "вообще ничего не могу".