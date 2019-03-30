Токсичные родители: "Ты плохо себя ведешь, поэтому я лягу и умру"

Мне 43. Границы с родителями выстроила буквально год назад. Зависела от них материально сильно, да и сына мне после развода они помогали растить. Но это постоянно подчеркивалось и вменялось мне не то что в вину, но манипуляции все с их стороны были построены именно на том, чтобы я постоянно чувствовала себя должной, а если не могу отплатить-то виноватой.

При всем при этом оба родителя - гиперконтролеры. С их стороны - постоянные фразы о том, что у одной меня ничего не получится, что мне надо устраивать личную жизни.

И при этом, если я задерживалась где-то больше, чем на полчаса, мне сразу звонили с криками: "Где это тебя носит? У тебя ребенок дома!" (Ребенку было уже 13 лет он был вполне самостоятельным).

Постоянный культ моего чувства неполноценности. В шестом классе мне антибиотиками в лошадиных дозах напрочь сбили гормональный фон, и с тех пор я постоянно борюсь с лишним весом, но от постоянного стресса он только растет, я худела всегда только вдали от дома.

"Тебе нельзя облегающие вещи носить! Ты не можешь каблуки надевать! Не покупай это пальто, оно для тебя слишком яркое!"

В результате я горбилась, потому что у меня большая грудь, а покупать яркие вещи я учусь до сих пор - руки сами тянутся к синему и серому. 17 лет после развода не могла наладить нормальных отношений с мужчинами. Думаю, истоки этого еще в детстве - ведь о месячных я узнала у бабушки, когда четыре часа просидела в туалете в рыданиях когда началась первая менструация.

А еще моя мама любила лечь на диван и сказать мне, на тот момент четырехлетке: "Ты плохо себя ведешь,и я теперь лягу и умру!"

Любимое занятие моей мамы - ходить по дому и выискивать, что сделано не так (горячий вкусный ужин = "зачем ты столько денег потратила!", уборка всего дома = "а почему в подвале пыль не протерла?!").

Моя сестра сбежала быстро. Была анекдотическая ситуация - мы с мамой традиционно поскандалили в присутствии сестры, которая потом мне сделала замечание - мол, как я с матерью разговариваю. А потом я уехала в длинную командировку, и сестра с детьми приехали к маме погостить две недели.

Я вернулась из командировки домой, и уже в саду слышу жуткий ор, аж стекла вылетают! Моя сестра выскакивает и говорит: "Как ты с матерью вообще живешь!"

На данный момент сын поступил в универ и съезжает на городскую квартиру, которая находится в общей собственности, а я уехала за 10 тысяч километров. За пять месяцев похудела на восемь килограмм, у меня прошли боли в воротниковой зоне и головные боли, планирую переезд сына ко мне, я снова вижу мужчин, а они видят меня.