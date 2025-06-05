ВИДЕО Певица Emilija попала в аварию в центре Риги. Машина перевернулась

Профиль в социальных сетях Sadursme.lv сообщает, что 23 мая в Риге на перекрестке улиц Артилерияс и Красотаю произошло дорожно-транспортное происшествие.

В опубликованной новости Sadursme.lv со ссылкой на очевидцев сообщается, что автомобиль Mazda, ехавший по улице Артилерияс, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen T Cross, который ехал по улице Красотаю, в результате чего Volkswagen перевернулся и врезался в стену дома.

Uh! 🫣 ja bija pie stūres, tad tiešām Emīlijai ir xfaktors! Pat braukšanā! 🫣 pic.twitter.com/y5G6y3XCEf — Rihards Gromuls (@Gromuls) June 4, 2025

На видео Emilija вылезает из сильно поврежденного автомобиля каршеринговой компании Citybee.

Государственная полиция в связи со случившимся начала дело об административном правонарушении, объяснив причины аварии.