Съемочная группа тревел-шоу "Орел и Решка", в рамках которого двое ведущих, приехав в новый город, подбрасывают монету, уже в третий раз посетила Латвию. По правилам программы, один из ведущих должен прожить выходные на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства с золотой банковской карты. Как вы уже поняли, все решает случай, а именно - "орел" и "решка". Русский TVNET знает, кто из ведущих - Коля Серга или Алина Астровская, смотрел нашу страну на правах обладателя безлимитной карты, а кто был вынужден экономить. Но вам об этом мы, разумеется, не расскажем. Скоро вы все узнаете сами. А пока предлагаем вашему вниманию интервью с ведущими "Решки" - популярными героями из телевизора, которые каждую неделю позволяют нам отправиться в виртуальное путешествие.
- Орел и Решка был в Риге уже два раза. В четвертом выпуске Леся Никитюк и Андрей Бедняков были в столице Латвии, позже здесь также снимали программу "Орел и Решка шопинг". Ты смотрела эти выпуски?
- Нет. Обычно, перед поездкой, я немного читаю о стране, куда мы отправляемся - узнаю, какие-то традиционные штучки, необычные места. Но одновременно с этим я пытаюсь не перебивать свои впечатления, мне хочется все ощутить на себе. В Латвии я в первый раз, здесь меня все удивляет как ребенка. С одной стороны это типичный европейский городок, с другой - у этого городка есть свои фишки.
- Какие фишки?
- Мне понравилось, что люди чтят свою историю, сохраняют антиквариат. Если это замок, то это не помпезный покрытый золотом замок с вензелями, как любят делать у нас. Понравилось, что местные очень бережно хранят историю - если это комод, которому уже несколько веков, то его не пытаются улучшить, а наоборот сохраняют его первоначальный вид. Вот это меня покорило.
- А о людях что ты можешь сказать?
- Я еще не так много общалась с людьми, но пока все, кто встречался нам на пути, были очень отзывчивыми. Практически все разговаривают на русском языке - особенно представители старшего поколения, молодежь, конечно, меньше. Все очень отзывчивые.
Сегодня, например, благодаря окружающим людям, наша съемка переросла в настоящий интерактив. Это очень круто, когда происходит живое общение, создается дружественная атмосфера!
- То есть убеждение, что балтийцы достаточно холодные и закрытые - не более, чем стереотип?
- А я не знала про такой стереотип! Если честно, мне кажется, на любой территории, какую не возьми - будь то Россия, Украина, Австралия, Америка, Польша, Германия, везде есть как холодные люди, так и тёплые люди.
- Морской сезон. Мексика, Австралия, Новая Зеландия и... Латвия. В чём подвох?
- Я не думала насчет этого ребуса, если честно. Пока что мне нравится то, что я попадаю в те страны, где я никогда не была. Так что для меня все идет, как надо.
Я с детства связана с музыкой, и для меня Юрмала всегда была какой-то музыкальной географической точкой. Очень хотелось здесь побывать.
- Поклонники передачи знают, где есть города, где и на 100 долларов можно шиковать и ни в чем себе не отказывать, а есть места, где приходится экономить даже на самом необходимом - питании и проживании. К какому типу ты бы отнесла Ригу, Юрмалу?
- Мне кажется, здесь можно договориться. Здесь важны средства коммуникации. Мы уже говорили, что на пути встречаются добрые, тёплые люди, и, мне кажется, даже если у вас не будет камеры и съемочной группы, здесь каждый сможет найти подходящий именно ему вариант.
В целом, думаю, в любой точке мира можно отдохнуть с любым бюджетом. Я еще не так много полетала с "Решкой", но уже успела в этом убедиться. И развлечения, и еду, и ночлег - все это можно найти, исходя из любого бюджета.
Я уже жила в палатке, жила на дереве, спала на лавочке... Как говорится, прошла полный курс молодого бойца. Меня уже ничем не удивить.
- Курс молодого бойца, отлично. Может еще и какое-нибудь особое посвящение у вас есть?
- Не то чтобы посвящение... Но, так получалось, что когда мне выпадала та самая золотая карта, что-то шло не так. Я вечно ела какую-то непонятную еду, это было ужасно! В обычной жизни я бы это есть не стала, даже если бы мне за это заплатили!Ползучих гадов всяких, например...
Я вообще вегетарианка, мне сложно. Но я понимаю, что на мне есть некая ответственность - в кадре я должна пробовать еду для людей, которым это очень интересно. Для людей, которые, возможно, никогда в жизни не смогут попробовать что-то подобное. Именно поэтому я должна попробовать еду и описать её вкус. Если я не понимаю, как описать этот вкус, я даю съемочной группе, чтобы они помогли мне.
Но из-за этого я не начинаю есть мясо и не нарушаю свои принципы. Я просто понимаю, как это интересно для зрителей. Моя мама или, например, моя бабушка никогда не побывают в тех местах, где была я. Особенно если мы говорим про Азию - они точно туда не поедут. Но вы даже представить себе не можете, насколько им интересно. Они всегда спрашивают: "Ну как это на вкус? Похоже на курицу?".
- Париж ассоциируется в Эйфелевой башней, Амстердам - с Кварталом красных фонарей...
- С велосипедами!
- Ну, у каждого свои ассоциации... А с чем у тебя ассоциируется Рига и Латвия в целом?
- У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Где бы мы не снимали, везде есть какие-то кондитерские, где много выпечки, а это моя главная слабость...
Но, блин, это же "Морской сезон"! Сезон, когда надо носить купальники, следить за фигурой! Я страшный любитель хлеба, и когда у нас были какие-то кофе-брейки я забегала в кондитерские, покупала себе булочки. Хлеб в Риге изумительный, это правда!
- До того, как стать ведущей, ты смотрела "Орел и Решка", представляя себя в роли ведущей?
- Конечно! Мне кажется, каждый зритель хоть раз, но представлял себя в роли ведущего этого шоу. Я штурмовала "решку" раз пять наверное... Отправляла свои видео, приходила на кастинги. Я осталась в базе данных, меня пригласили и даже утвердили, но я тогда была в другом тревел-проекте. Эта история была очень долгой, длинной, потом утвердили не меня... И вот, наконец-то, все сложилось так, что я теперь в "Решке". "Всему своё время" - это такая старая бородатая фраза, но это правда.
Когда я ходила на кастинги, я была не готова попрощаться с личной жизнью, так кардинально поменять работу, не иметь праздников, не общаться с друзьями. Я не была готова от всего этого отказаться. Сейчас я тоже не отказываюсь от этого всего, но все изменилось - я могу посвящать себя этому проекту, я могу делиться с людьми. Во мне достаточно информации, энергии. Здесь нужно быть очень энергичным человеком - без кофе, без энергетиков.
На этом проекте нет возможности сказать: "Ой ребят, я не поеду сегодня, я устала. Лучше посмотрю сериалы, посплю". Ты должен генерировать что-то, впитывать и отдавать - столько людей прикованы к экрану.
Есть действительно очень много ребят, семей, которые не могут поехать по каким-то обстоятельствам, но ты их вдохновляешь, показываешь, что мир намного шире, чем кажется, что нет никаких границ. Что отдохнуть действительно можно с любым бюджетом.
Тем не менее, многие почему-то до сих пор боятся куда-то ехать, например, с незнанием языка... Хотя я сама тоже не очень хорошо знаю английский, но, тем не менее, это абсолютно не мешает мне общаться. Язык жестов, язык тела опять же!
- Сувениры из Риги какие-то привезешь?
- Мне сказали, что в Латвии можно купить вино из одуванчиков, о котором писал Вебер. Хочу купить вино и книгу, и принести в дары друзьям... Я видела много глиняной посуды, изделия из дерева. Магнитики я не вожу - для них уже нет места в доме. Я теперь привожу из поездок что-нибудь съедобное. Наверное, я привезу из Риги хлеб и вино.
- То есть на бренд Рижского бальзама ты не ведешься?
- Ах, бальзам! Знаете, это тема такая попсовая - Рижский бальзам. Думаю, бабушке надо привезти.
- У ведущих "Орла и Решки" есть свободное время на самостоятельное изучение города? Или хотя бы на то, чтобы перевести дух, выпить кофе на террасе, например?
- Ну вот, сейчас 11 вечера. Мы сейчас с тобой поговорим, и я смогу пройтись вокруг гостиницы пару кружочков. А завтра в 5 утра подъем. Я даже раньше встану - в 4:30, сделаю зарядку, потому что без нее я умру. Когда у нас выходной – мы пол дня спим... Бывает так, что вылеты вечерние, и можно побродить по городу. Но прогулкой это тоже сложно назвать - обычно ты просто бегаешь, пытаешься объять необъятное!
- Бывает такое, что ты просыпаешься в гостиничном номере, и не понимаешь, в каком городе или стране ты находишься?
- Бывает! Совсем недавно у нас было пять пересадок. Когда я сильно устаю, я просто примыкаю к нашей съемочной группе и иду.
Мне мама пишет: "Аль, ты где?", я говорю: "Я не знаю, я иду на самолет". Она спрашивает: "На какой?", я говорю: "Я не знаю!" Мне выдали посадочный талон, все идут, и я иду...
Этот короткий момент, когда ты можешь отдохнуть, происходит в аэропорте. Ты приезжаешь туда, есть время почитать книгу, пообщаться с мамой или поспать. И вот ты 15 минут читаешь книгу, а потом несколько часов спишь. Я уже могу уснуть в любой позе. Мне не важно - с краю, у окна, в серединке - мне везде прекрасно спится! Адаптироваться всегда можно ко всему.
Интервью с соведущим Алины - Колей Серга читайте на Русском TVNET уже в следующую субботу!
Анджей Пятецкий, член правления SIA "Global Media" эксклюзивного представителя телеканала Пятница в странах Балтии, добавляет от себя: "Конец августа получился для нас невероятно удачным. Порадовала не только погода, но и то, что популярная программа "Орёл и Решка" вновь приехала в Латвию. Было очень интересно пообщаться с талантливой и веселой съёмочной группой, посмотреть процесс изнутри. Ещё более приятно было осознавать, что телеканал "Пятница!" не первый раз снимает передачу про города именно нашей страны, тем самым еще больше популяризируя образ Латвии за границей, ведь у нас определённо есть чем заняться, вне зависимости от того, выпадет тебе орёл или решка. Здорово, что наша Латвия нравится зрителю, здорово, что теперь благодаря выходу телеканала "Пятница!" на рынок Балтии, зритель может абсолютно легально, в отличном качестве посмотреть премьеру этого и других выпусков любимой передачи, так как телеканал доступен в базовом пакете практически у всех операторов Латвии".