ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

В целом, думаю, в любой точке мира можно отдохнуть с любым бюджетом. Я еще не так много полетала с "Решкой", но уже успела в этом убедиться. И развлечения, и еду, и ночлег - все это можно найти, исходя из любого бюджета.

Я уже жила в палатке, жила на дереве, спала на лавочке... Как говорится, прошла полный курс молодого бойца. Меня уже ничем не удивить.

- Курс молодого бойца, отлично. Может еще и какое-нибудь особое посвящение у вас есть?

- Не то чтобы посвящение... Но, так получалось, что когда мне выпадала та самая золотая карта, что-то шло не так. Я вечно ела какую-то непонятную еду, это было ужасно! В обычной жизни я бы это есть не стала, даже если бы мне за это заплатили!Ползучих гадов всяких, например...

Я вообще вегетарианка, мне сложно. Но я понимаю, что на мне есть некая ответственность - в кадре я должна пробовать еду для людей, которым это очень интересно. Для людей, которые, возможно, никогда в жизни не смогут попробовать что-то подобное. Именно поэтому я должна попробовать еду и описать её вкус. Если я не понимаю, как описать этот вкус, я даю съемочной группе, чтобы они помогли мне.

Но из-за этого я не начинаю есть мясо и не нарушаю свои принципы. Я просто понимаю, как это интересно для зрителей. Моя мама или, например, моя бабушка никогда не побывают в тех местах, где была я. Особенно если мы говорим про Азию - они точно туда не поедут. Но вы даже представить себе не можете, насколько им интересно. Они всегда спрашивают: "Ну как это на вкус? Похоже на курицу?".

- Париж ассоциируется в Эйфелевой башней, Амстердам - с Кварталом красных фонарей...

- С велосипедами!

- Ну, у каждого свои ассоциации... А с чем у тебя ассоциируется Рига и Латвия в целом?

- У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Где бы мы не снимали, везде есть какие-то кондитерские, где много выпечки, а это моя главная слабость...

Но, блин, это же "Морской сезон"! Сезон, когда надо носить купальники, следить за фигурой! Я страшный любитель хлеба, и когда у нас были какие-то кофе-брейки я забегала в кондитерские, покупала себе булочки. Хлеб в Риге изумительный, это правда!

- До того, как стать ведущей, ты смотрела "Орел и Решка", представляя себя в роли ведущей?