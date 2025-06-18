Кому удалось завоевать сердце Айвиса Цериньша?

Как следует из сториз на странице Айвиса в Instagram, он отдыхал на озере Кала с таинственной брюнеткой.

На опубликованной фотографии они обнимаются, Цериньш нежно касается лица женщины, что говорит о том, что он, возможно, нашел себе новую даму сердца.

Стоит также отметить, что в марте Айвис ездил на Шри-Ланку, и в этом путешествии, по его собственным словам, ведущего сопровождал кое-кто особенный.

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Напомним, что в конце 2023 года Айвис Цериньш публично заявил, что нарушил данные в браке обещания. В свою очередь, Лелде Цериня опубликовала в социальных сетях видео, в котором упомянула полученные уроки, которые оказались гораздо сложнее, чем ей этого хотелось бы.

В ближайшее время Айвис Цериньш вместе с актрисами Лелде Дреймане и Линдой Калниней отправится в Италию, чтобы вести шоу знакомств Randiņš ar divām.