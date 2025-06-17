Яркий праздник и громкое возвращение. Кто еще будет на Laima Rendezvous 2025?

Фестиваль уже давно стал международной сценой, на которой встречаются выдающиеся исполнители из самых разных жанров, культур и стран. В этом году, с 25 по 27 июля, к числу участников присоединятся как горячо любимые зрителями артисты, так и новые имена, чьё появление обещает стать настоящим открытием фестиваля.
Свое участие вновь подтвердил Michał Szpak (Польша) — артист с уникальным вокалом и ярко выраженной индивидуальной манерой, финалист "Евровидения-2016". Его эмоциональное выступление и безупречный музыкальный вкус в прошлом году вызвали восторг публики в Юрмале. Голос Michał’a Szpak’a охватывает впечатляющий диапазон в четыре октавы, а сценический образ сочетает экспрессию, чувствительность и подлинную артистичность. Возвращение этого исполнителя на сцену Laima Rendezvous Jūrmala — это встреча с артистом, который не боится быть собой и превращает каждую песню в личную исповедь.
Среди возвращающихся звёзд — болгарская певица Elizabet Zaharieva, впервые выступившая на фестивале в 2024 году. Её авторская композиция So I’ll Try, исполненная на сцене Dzintari, вызвала широкий резонанс и была представлена в национальной телетрансляции. Финалистка The Voice of Bulgaria (2022), Elizabet уже подписала контракт с лейблом Virginia Records, а её дебютный сингл готовится к релизу. Обладательница целого ряда международных наград, она отличается исключительной вокальной техникой, сценической выразительностью и музыкальной зрелостью.
Впервые на фестивальной сцене — выдающаяся казахстанская оперная певица Zarina Altynbayeva. Сопрано с мировым именем, выпускница магистратуры Лондонского университета Goldsmiths (с отличием, 2011), она — лауреат престижных конкурсов: Alion Baltic International Music Competition (Латвия), Tokyo Music Competition (Япония), Montecatini Opera Competition (Италия) и др. Zarina выступала на ведущих академических сценах Европы и Азии — от Astana Opera и Pergolesi Opera Theater до Tokyo Bunka Kaikan. Её дебют в Юрмале станет настоящим подарком для ценителей классического вокального мастерства.
Особое настроение, как всегда, создадут Sunstroke Project (Молдова) — признанные мастера танцевальной сцены, виртуозы живого исполнения и многократные участники Eurovision. Их энергичные выступления сочетают харизматичную подачу и безошибочное чувство ритма. Sunstroke Project — частые гости Laima Rendezvous, и каждый их выход на сцену "Дзинтари" превращается в шоу, полное света, драйва и отличного настроения. Их возвращение в Юрмалу — это гарантия того, что зал будет танцевать.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который в 2025 году пройдёт с 25 по 27 июля, с 2015 года по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Латвии. В течение трёх дней на сцене "Дзинтари" выступают артисты из разных стран и музыкальных направлений, даря публике живое исполнение в сопровождении оркестра. Тёплая атмосфера, высокий художественный уровень и международная программа делают этот фестиваль уникальным и неотъемлемой частью латвийского лета.
Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 доступны в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются особые привилегии: лучшие места в зале, отдельный вход и доступ к эксклюзивным afterparty фестиваля. Дополнительная информация: +371 26645333
До встречи в "Дзинтари" - на главном музыкальном событии лета Laima Rendezvous Jūrmala 2025!
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