Яркий праздник и громкое возвращение. Кто еще будет на Laima Rendezvous 2025?

Впервые на фестивальной сцене — выдающаяся казахстанская оперная певица Zarina Altynbayeva. Сопрано с мировым именем, выпускница магистратуры Лондонского университета Goldsmiths (с отличием, 2011), она — лауреат престижных конкурсов: Alion Baltic International Music Competition (Латвия), Tokyo Music Competition (Япония), Montecatini Opera Competition (Италия) и др. Zarina выступала на ведущих академических сценах Европы и Азии — от Astana Opera и Pergolesi Opera Theater до Tokyo Bunka Kaikan. Её дебют в Юрмале станет настоящим подарком для ценителей классического вокального мастерства.

Особое настроение, как всегда, создадут Sunstroke Project (Молдова) — признанные мастера танцевальной сцены, виртуозы живого исполнения и многократные участники Eurovision. Их энергичные выступления сочетают харизматичную подачу и безошибочное чувство ритма. Sunstroke Project — частые гости Laima Rendezvous, и каждый их выход на сцену "Дзинтари" превращается в шоу, полное света, драйва и отличного настроения. Их возвращение в Юрмалу — это гарантия того, что зал будет танцевать.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который в 2025 году пройдёт с 25 по 27 июля, с 2015 года по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Латвии. В течение трёх дней на сцене "Дзинтари" выступают артисты из разных стран и музыкальных направлений, даря публике живое исполнение в сопровождении оркестра. Тёплая атмосфера, высокий художественный уровень и международная программа делают этот фестиваль уникальным и неотъемлемой частью латвийского лета.

Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 доступны в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются особые привилегии: лучшие места в зале, отдельный вход и доступ к эксклюзивным afterparty фестиваля. Дополнительная информация: +371 26645333

До встречи в "Дзинтари" - на главном музыкальном событии лета Laima Rendezvous Jūrmala 2025!