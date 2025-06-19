Видео Андрей Макаревич: "Израиль сам решает, кому нравиться"

Этим летом Андрей Макаревич выступит в Юрмале несколько раз. Сначала он станет почетным гостем Лаймы Вайкуле на ее фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025, который пройдет с 25 по 27 июля, а после в концертном зале "Дзинтари" представит программу с кельтской арфой.

Лайма Вайкуле и Андрей Макаревич Фото: Пресс-фото/ Ritvars Stankevičs / Andrejs Andmanis

Музыкант помнит, что в Латвии всегда было хорошо. С его слов, уже с 80-х наша страна воспринималась как дозволенная заграница.

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