Видео Андрей Макаревич: "Израиль сам решает, кому нравиться"

"Израиль сам решает, кому нравиться, а кому - нет", - сказал в программе TVNET+ "В чем фишка?" легендарный музыкант, певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.
Этим летом Андрей Макаревич выступит в Юрмале несколько раз. Сначала он станет почетным гостем Лаймы Вайкуле на ее фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025, который пройдет с 25 по 27 июля, а после в концертном зале "Дзинтари" представит программу с кельтской арфой.
Музыкант помнит, что в Латвии всегда было хорошо. С его слов, уже с 80-х наша страна воспринималась как дозволенная заграница.
Видео: Андрей Макаревич в программе "В чем фишка?" (тизер)