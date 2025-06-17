Куда пропал муж Ребеки Ибрагимы?

Двукратный медалист Олимпийских игр Виктор Щербатых рассказал журналу, что

он уже давно не видел в Вентспилсе мужа спортсменки и отца ее детей.

"Знаю, что она сейчас здесь (в Вентспилсе) живет с детьми. У меня нет информации, какие у нее семейные отношения, но мужа я здесь не вижу", - рассказал экс-тренер Ребеки.

Он говорит, что с тех пор, как Ребека приняла ислам, им разрешено только приветствовать друг друга.

"Я бы с удовольствием пообщался с ней и дружил, помог бы ей советами, но ее вера не позволяет ей разговаривать (не говоря уже о дружбе) с мужчиной, который не является ее официальным мужем", - объясняет Виктор.

"Я могу только поздороваться с ней, она кивнет в ответ и все, больше никакого контакта", - рассказывает Щербатых.

О своем замужестве Ребека Коха сообщила в 2020 году. Ее избранник - метатель диска из Катара Моаз Мохаммед Ибрагим.

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