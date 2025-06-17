Как помочь мужчинам умирать здоровыми? Дискуссия TVNET GRUPA на фестивале LAMPA

Почему латвиец умирает раньше, чем мужчины в других европейских странах? Почему он переутомляется, не говорит о своем самочувствии, игнорирует боль, не принимает прописанные врачом лекарства, продолжает курить и пить, пока не сгорит в тишине или не покончит с собой сам? Почему он не обращается к врачу, не доверяет системе и по-прежнему чувствует себя "одним в поле воином"?