Ультиматумы Седоковой семье Тиммы; адвокат раскрыла шокирующие факты

С тех пор, как адвокат Маргарита Гаврилова защищает интересы семьи Яниса Тиммы, чтобы выяснить правду о смерти латвийского баскетболиста, каждую неделю всплывают все новые и новые шокирующие факты, касающиеся тайн его бывшей жены Анны Седоковой. Несколько дней назад Гаврилова раскрыла последнюю информацию, которую сама адвокат прокомментировала словами: "Я впервые вижу что-то подобное!".
По словам адвоката, Анна ранее утверждала, что она оплатила все расходы и помогла перевезти тело Тиммы в Латвию, но "это снова ложь", говорит Гаврилова.
Поскольку Седокова юридически считалась вдовой, только она имела право подписать разрешение на вывоз тела Яниса из России. Однако все было не так просто, и матери Яниса Аусме пришлось приложить немало усилий, чтобы Седокова вообще подписала разрешение.