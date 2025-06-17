На Сердючку пожаловались за песни на русском на концерте в Киеве. Равнодушных нет

Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, спел на концерте в Киеве несколько песен на русском языке, после чего на него написали несколько официальных жалоб.
Как пишет УНИАН, концерт прошел 13 июня в Киеве. Некоторые песни артист исполнил на русском языке - в таком виде они изначально и появились.
После этого украинский теле- и радиоведущий Виктор Дяченко, автор проекта "Українська мова", пожаловался языковому омбудсмену. "Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве", - написал он на своей странице в Facebook.
Мнения в соцсетях разделились, притом в защиту артиста писали комментарии и на украинском. "Скажите, вам больше нечем заняться в Киеве в военное время, кроме как писать доносы?" - пишет один из пользователей соцсети по-украински. Другие комментаторы напомнили, что Андрей Данилко много жертвует на нужды ВСУ.
Однако много и тех, кто выразил согласие с действиями Дяченко. "Я не хочу слушать "Дольче Габбана", когда каждый день убивают наших людей на передовой и в мирных городах ракетами и дронами. Эти песни тогда навязывали русскую культуру, а не "мы вспоминаем детство". "Детство" могло быть другим. И сейчас бы не было того, что мы имеем", - пишет еще одна пользовательница соцсетей (перевод с украинского).
На выступление Данилко отреагировал уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь, заявив, что русскоязычным песням не место в украинской столице. Он подчеркнул, что артист грубо нарушил статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на использование русскоязычных музыкальных продуктов в публичном пространстве.
Креминь заявил, что обратился в полицию, а организаторы мероприятия взяты под особый контроль. "Мы не допустим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовывалось языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто вопрос закона - это вопрос национального достоинства. И ответственность будет", - добавил он.
Свою поддержку артисту выразил украинский продюсер Александр Роднянский, долго работавший в том числе и в РФ до начала полномасштабного вторжения. "Я не знаю, кто такой Креминь, не знаю, что он сделал для Украины. Не знаю, почему такой горделивый патриот не защищает сейчас страну на фронте, а пишет доносы на того, кто внес колоссальный вклад в развитие украинской эстрады и телевидения, сделал их популярными далеко за пределами нашей страны, того, кто сразу занял твердую проукраинскую позицию и оказывает поддержку вооруженным силам страны.
Надоело объяснять очевидные вещи. Языковые репрессии - это позор. Языковые законы не соответствуют европейским нормам, законам и регламентам. Русский язык НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ПУТИНУ И ЕГО РЕЖИМУ. Он даже не принадлежит России. Это родной язык многих украинцев. Те, кто во время войны разжигает внутренние конфликты в Украине, разжигает их в то самое время, когда многие тысячи русскоязычных украинцев погибают за свою страну на фронте - враги страны. Они - пособники Путина, доказывающие правоту его мерзейшей пропаганды. Кому это может быть непонятно?" - написал продюсер в Instagram.
У артиста уже были инциденты в Украине, связанные с языком песен из его репертуара, и мнения аудитории также были полярны. Сам Данилко ранее в интервью LTV заявлял, что на критику реагирует спокойно и считает, что язык дан для общения: "Когда мне говорят, что я говорю на языке агрессора, то я отвечаю: "А может, агрессор разговаривает на русском?".
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