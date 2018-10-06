Популярное шоу о путешествиях "Орёл и решка" снова побывало в Латвии. На этот раз в рамках "Морского сезона". Однако для ведущего программы Коля Серга это не первый визит в нашу страну - с Юрмалой и Ригой у него длительные, и, можно сказать, серьезные отношения. О том, как изменился город-курорт с уходом "Новой волны", стихах про похмелье и духи Dzintars, а также нюансах работы ведущего "Решки", - в инсайдерском интервью Русского TVNET.
- Насколько я знаю, в Латвии ты не в первый раз...
- Я обожаю Латвию! Это уже шестой раз, когда я в этой стране. В первый раз я побывал в Латвии в 2011 году, когда в составе группы The Коля приехал на "Новую волну" представлять интересы украинского шоу-бизнеса. Ну и свои личные, конечно. Тогда мы выступали в зале "Дзинтари" в Юрмале и несколько раз ездили на экскурсии в Ригу. Первое, что вспоминается, самые яркие ассоциации с Ригой - площадь с собором, там еще в центре был какой-то фонтан или что-то, связанное с водой... Рыцарский ресторан, который в подвале. И ночной клуб на набережной...
- Как Рига изменилась за эти годы?
- Сложно сказать, как изменилась Рига, потому что мы менялись с ней вместе. Возможно, даже если Рига совсем не поменялась физически, в моем сознании она поменялась, потому что изменился я сам - я стал обращать внимание на другие вещи, ловить другие темпы.
- Что произошло после "Новой волны"? Ты проснулся и сказал: "Эгегей, я популярен"?
- Ну на самом деле я с этими словами проснулся немного раньше... "Новая волна" просто расширила диапазон моих бесед с аудиториями.
- Как думаешь, плохо, что "Новая волна" больше не проходит в Юрмале?
- Нет, не плохо, просто по-другому... Я сегодня был в Юрмале - она такая спокойная, неспешная, так приятно по ней гулять! С точки зрения нахождения в Юрмале как в спокойном, красивом городе, можно сказать, что она поменялась в лучшую сторону.
Если говорить о тусовках, потому что "Новая волна" - это были тусовки, разные люди, миллион новых знакомств, впечатлений, то, конечно, здесь оно ушло в другую сторону...
Но опять же, она подходила мне в том возрасте, в том настроении, в том темпоритме и с теми девизами, с которыми я приезжал в Юрмалу раньше. Тогда она сопутствовала моему времени. Сейчас я успокоился, стал размеренней, внимательней. Я стал больше оглядываться по сторонам во время своего путешествия по жизни. Сейчас Юрмала опять соразмерна мне, опять мне здесь нравится.
- После "Новой волны" музыкальная карьера пошла в гору?
- Она пошла в горы. Потому что в горах ты всегда поднимаешься, спускаешься, поднимаешься... Ущелье там какое-нибудь, потом ледник, землянику где-то пожрал с кустов. Очень было много переосознания - я люблю музыку, я люблю ту музыку, которую я делаю, поэтому я не могу ее делать систематически, в строгом режиме, направленном на результат из вне. Музыка для меня - нечто сокровенное, поэтому, когда я могу ее не писать, я ее не пишу.
- И наоборот?
- Когда я не могу не писать, я, конечно же, пишу. Выписываюсь трёхтомниками.
- Насколько я знаю, путешествуя в рамках "Орла и решки", ты тоже пишешь музыку.
- Раньше - да... Раньше я путешествовал с гитарой, но в последние несколько поездок я гитару с собой не брал. Сейчас я больше нырнул в поэзию. И, наверное, даже музыку сейас я пишу через поэзию.
Реализация любого нашего таланта, навыка состоит из двух элементов - сама идея и мастерство, ремесло. И то, и то тренируется. Идея - более внимательным отношением к своим мыслеформам, а ремесло тренируется в практике. Поэтому для того, чтобы более качественно вытягивать на свет появившиеся полуидейки, нужен высокий уровень ремесла. Для этого я придумываю упражнения...
Когда-то было у меня такое упражнение "семь слов". Мне давали семь слов, и я писал стих, в котором присутствовали эти слова и определенный конфликт. Я специально находил для себя людей, которым мне в чем-то хотелось понравиться, и просил их дать мне эти семь слов. Это могли быть девушки,это могли быть люди, которые являются для меня авторитетами, это мог быть человек, к которому у меня есть какое-то особенное отношение.
- Могу я тебе сейчас дать несколько слов?
- Почему бы и нет!
- Рига, духи Dzintars, похмелье, море, банан.
(прошло 7 минут)
- Какое-то время назад я занялся своей книгой, нашел иллюстратора, которая нарисовала потрясающие метафорические картинки к моей поэзии. И вот уже почти все готово, осталось лишь доработать шрифты и отдать в печать, но с разъездами "Решки" на это все никак не хватает времени. Чтобы закончить работу над книгой мне нужен месяц-полтора. Конечно, с помощью своих друзей, потому что они переживают по этому поводу не меньше, чем я, а скорее, даже больше. Я думаю, что где-то перед Новым годом книга с названием "Наизнание" увидит свет.
- Я уже успела поинтересоваться у твоей соведущей, думаю, тебе тоже, есть что рассказать...
- Есть ли у нее мужик?
- Есть, насколько я поняла.
- Да. Очень крутой мужик!
- Но спросить я хотела о другом...
- Другого мужика у нее нет!
- Хотела спросить - в рамках "Решки" вы много путешествуете. Всегда ли ты понимаешь, в каком городе ты просыпаешься?
- Да! Может, могу немного растеряться в сам момент пробуждения, загрузки организма... Сегодня, например, я будильник ставил на 6 утра, потом рылся в телефоне и обнаружил скриншот экрана, который я сделал в 5:54. Как вообще, почему ты, чувак, такое делаешь?
Но вообще каждое утро я просыпаюсь где-то за полтора часа до выезда, у меня есть свои утренние ритуалы - тренировки, зарядки, растяжки, речевые гимнастики, во время которых я привожу себя в действие, во время которых я вспоминаю, кто я такой и зачем я вообще здесь. Этот час диалога с самим собой заряжает на целый съемочный день.
- Бывали ли такие случаи, когда у съемочной команды все пошло не так, проспали, опоздали...?
- Конечно бывает!
- Можешь какой-то конкретный случай рассказать?
- Наверное, в этом сезоне и в последний год таких случаев отсутствия дисциплины не было... У нас у всех, кто долго задерживается на проекте и попадает в этот ритм, высокий уровень осознанности. Поэтому, как бы я не отдыхал и не занимался какими-либо делами - съемка всегда в приоритете!
Напоминаем, съемочная группа тревел-шоу "Орел и Решка", в рамках которого двое ведущих, приехав в новый город, подбрасывают монету, уже в третий раз посетила Латвию. Русский TVNET знает, кто из ведущих - Коля Серга или Алина Астровская (интервью с которой мы публиковали недавно) смотрел нашу страну на правах обладателя безлимитной карты, а кто был вынужден экономить. Но вам об этом мы, разумеется, не расскажем. Смотрите совсем скоро на "Пятнице"!