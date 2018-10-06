- Раньше - да... Раньше я путешествовал с гитарой, но в последние несколько поездок я гитару с собой не брал. Сейчас я больше нырнул в поэзию. И, наверное, даже музыку сейас я пишу через поэзию.

Реализация любого нашего таланта, навыка состоит из двух элементов - сама идея и мастерство, ремесло. И то, и то тренируется. Идея - более внимательным отношением к своим мыслеформам, а ремесло тренируется в практике. Поэтому для того, чтобы более качественно вытягивать на свет появившиеся полуидейки, нужен высокий уровень ремесла. Для этого я придумываю упражнения...

Когда-то было у меня такое упражнение "семь слов". Мне давали семь слов, и я писал стих, в котором присутствовали эти слова и определенный конфликт. Я специально находил для себя людей, которым мне в чем-то хотелось понравиться, и просил их дать мне эти семь слов. Это могли быть девушки,это могли быть люди, которые являются для меня авторитетами, это мог быть человек, к которому у меня есть какое-то особенное отношение.

- Могу я тебе сейчас дать несколько слов?

- Почему бы и нет!

- Рига, духи Dzintars, похмелье, море, банан.

(прошло 7 минут)

- Какое-то время назад я занялся своей книгой, нашел иллюстратора, которая нарисовала потрясающие метафорические картинки к моей поэзии. И вот уже почти все готово, осталось лишь доработать шрифты и отдать в печать, но с разъездами "Решки" на это все никак не хватает времени. Чтобы закончить работу над книгой мне нужен месяц-полтора. Конечно, с помощью своих друзей, потому что они переживают по этому поводу не меньше, чем я, а скорее, даже больше. Я думаю, что где-то перед Новым годом книга с названием "Наизнание" увидит свет.

- Я уже успела поинтересоваться у твоей соведущей, думаю, тебе тоже, есть что рассказать...

- Есть ли у нее мужик?

- Есть, насколько я поняла.

- Да. Очень крутой мужик!

- Но спросить я хотела о другом...

- Другого мужика у нее нет!

- Хотела спросить - в рамках "Решки" вы много путешествуете. Всегда ли ты понимаешь, в каком городе ты просыпаешься?

- Да! Может, могу немного растеряться в сам момент пробуждения, загрузки организма... Сегодня, например, я будильник ставил на 6 утра, потом рылся в телефоне и обнаружил скриншот экрана, который я сделал в 5:54. Как вообще, почему ты, чувак, такое делаешь?

Но вообще каждое утро я просыпаюсь где-то за полтора часа до выезда, у меня есть свои утренние ритуалы - тренировки, зарядки, растяжки, речевые гимнастики, во время которых я привожу себя в действие, во время которых я вспоминаю, кто я такой и зачем я вообще здесь. Этот час диалога с самим собой заряжает на целый съемочный день.

- Бывали ли такие случаи, когда у съемочной команды все пошло не так, проспали, опоздали...?

- Конечно бывает!

- Можешь какой-то конкретный случай рассказать?

- Наверное, в этом сезоне и в последний год таких случаев отсутствия дисциплины не было... У нас у всех, кто долго задерживается на проекте и попадает в этот ритм, высокий уровень осознанности. Поэтому, как бы я не отдыхал и не занимался какими-либо делами - съемка всегда в приоритете!