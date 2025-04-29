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От стилиста до певицы: блогер Алина Келлер выпустила свою авторскую песню

Фото статьи
Фото: Пресс-фото

Алина Келлер, одна из самых востребованных стилистов и инфлюенсеров Латвии, делает новый шаг в своей карьере и выпускает первую авторскую песню под названием "Забудь меня".

С раннего детства Алина мечтала о музыке и занималась вокалом, однако профессиональная реализация в этой сфере долго оставалась лишь заветной мечтой. Все изменилось в декабре 2024 года, когда Алина познакомилась с рижским музыкальным продюсером Родионом Гординым. Совместная работа быстро переросла в творческий тандем - результатом стала эмоциональная и искренняя песня "Забудь меня".

Релиз композиции уже состоялся, а поклонники могут услышать ее на всех крупных музыкальных платформах. Вдохновленная первой работой, Алина активно продолжает музыкальный путь: в настоящий момент она уже работает над следующим треком, готовясь удивить слушателей новыми историями.

Алина Келлер подтверждает, что мечты обязательно сбываются - стоит лишь поверить в себя и сделать первый шаг.

Аудио: Алина Келлер - "Забудь меня"

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