Amnesty International призывает Берлин повлиять на Эрдогана

Если турецкое правительство хочет перезагрузки отношений с мировым сообществом, оно должно в первую очередь выполнять свои международные обязательства, отметил Беко. Он призвал Анкару, в частности, прекратить "инструментализацию юстиции" и соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека.

По словам Беко, в настоящий момент в турецких тюрьмах отбывают наказание более 150 журналистов - больше, чем в какой-либо другой стране мира. Кроме того, в последние два года, по данным AI, в Турции были закрыты сотни неправительственных организаций и медиаконцернов, передает Deutsche Welle.