Пт, 28.09.2018
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Amnesty International призывает Берлин повлиять на Эрдогана

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала правительство ФРГ на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поднять тему прав человека в его стране. Официальный визит Эрдогана в Берлин должен стать поводом для того, чтобы "со всей ясностью вступиться в защиту всех невиновных, которые были преднамеренно арестованы" в Турции, заявил генеральный екретарь немецкого отделения AI Маркус Беко в Берлине в четверг, 27 сентября.

Если турецкое правительство хочет перезагрузки отношений с мировым сообществом, оно должно в первую очередь выполнять свои международные обязательства, отметил Беко. Он призвал Анкару, в частности, прекратить "инструментализацию юстиции" и соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека.

По словам Беко, в настоящий момент в турецких тюрьмах отбывают наказание более 150 журналистов - больше, чем в какой-либо другой стране мира. Кроме того, в последние два года, по данным AI, в Турции были закрыты сотни неправительственных организаций и медиаконцернов, передает Deutsche Welle.

Эрдоган будет находиться в Германии с государственным визитом с 27 по 29 сентября. Это станет его первой поездкой в ФРГ с момента избрания главой турецкого государства в 2014 году. 22 сентября сотни противников политики президента Турции вышли на улицы германских городов в знак протеста. Утром 27 сентября в берлинском аэропорту Тегель, куда должен приземлиться самолет с Эрдоганом, прошел протест, организованный правозащитной организацией "Репортеры без границ".

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