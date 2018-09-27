Благоустроены пляжи в Вецаки и Даугавгриве

Целью проекта является продуманное обслуживание прибрежной полосы, обеспечив жителям и посетителям качественную, чистую и безопасную среду, а также улучшение доступности пляжа при одновременном сохранении биологического многообразия, находящегося на нем.

Учитывая, что пляж в Вецаки является излюбленным местом отдыха в Риге, которое посещает большее число людей, а также тот факт, что пляж находится на территории природного парка «Приморье», включенного в список охраняемых природных территорий европейского значения NATURA 2000, чтобы снизить антропологическую нагрузку, контролировать поток посетителей и уменьшить эрозию дюн, в рамках упомянутого проекта Зиемельская исполнительная дирекция Риги установила новые деревянные мостки в Вецаки.

В свою очередь Пардаугавская исполнительная дирекция Риги, чтобы привести в порядок пляж Даугавгривы и территорию природного парка «Приморье», с учетом большого числа его посетителей и недостаток инфраструктуры, восстановила сожженные вандалами в 2017 году контейнеры для бытовых отходов и места для передвижных санитарных узлов.

Проект реализован в рамках бюджетной подпрограммы Латвийского фонда охраны окружающей среды «Проекты по охране окружающей среды», сообщает портал Riga.lv.