Союз самоуправлений Латвии завершил проект национального значения «Реализация практических мер в обслуживании побережья», в рамках которого в Риге благоустроены пляжи в Вецаки и Даугавгриве.
Целью проекта является продуманное обслуживание прибрежной полосы, обеспечив жителям и посетителям качественную, чистую и безопасную среду, а также улучшение доступности пляжа при одновременном сохранении биологического многообразия, находящегося на нем.
Учитывая, что пляж в Вецаки является излюбленным местом отдыха в Риге, которое посещает большее число людей, а также тот факт, что пляж находится на территории природного парка «Приморье», включенного в список охраняемых природных территорий европейского значения NATURA 2000, чтобы снизить антропологическую нагрузку, контролировать поток посетителей и уменьшить эрозию дюн, в рамках упомянутого проекта Зиемельская исполнительная дирекция Риги установила новые деревянные мостки в Вецаки.
В свою очередь Пардаугавская исполнительная дирекция Риги, чтобы привести в порядок пляж Даугавгривы и территорию природного парка «Приморье», с учетом большого числа его посетителей и недостаток инфраструктуры, восстановила сожженные вандалами в 2017 году контейнеры для бытовых отходов и места для передвижных санитарных узлов.
Проект реализован в рамках бюджетной подпрограммы Латвийского фонда охраны окружающей среды «Проекты по охране окружающей среды», сообщает портал Riga.lv.
Общая сумма госфинансирования подпрограммы на 2018 год составляет 199 565 евро, которые разделены между всеми самоуправлениями, расположенными на побережье Балтийского моря и Рижского залива, в соответствии с протяженностью береговой линии, находящийся в их обслуживании. Рижскому самоуправлению из госбюджета в виде дотации выделено 8123,36 евро.