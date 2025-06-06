В ходе предварительного голосования на местных выборах проголосовали около 16% избирателей

В общей сложности в ходе предварительного голосования, которое началось в понедельник, 2 июня, проголосовали 221 949 избирателей, или 16,12%.

Наибольшая активность была в Риге, где за пять дней проголосовали 19,14% жителей, далее следуют Видземе - 16,26%, Латгале - 14,42%, Курземе - 13,52%. Самая низкая активность была в Земгале, где на данный момент проголосовали 13,57% избирателей.

В Видземе активнее всего в ходе предварительного голосовании проявили себя жители Валкского края, где уже проголосовали 20,45% имеющих право голоса. Чуть менее активными оказались Саулкрастский и Алуксненский края, где в предварительном голосовании приняли участие примерно 19% избирателей.

Наименее активно предварительное голосование шло в Видземе в Олайнском и Гулбенском краях, где проголосовали чуть более 13% имеющих право голоса.

В Латгале наиболее активны были избиратели в Прейльском крае, где в предварительном голосовании приняли участие 19,54% избирателей, а также в Балвском крае - 16,25%.

Наименее активны в ходе предварительного голосования в Латгале были жители Резекненского и Аугшдаугавского краев - 11,14% и 12,14%.

В Курземе самые активные избиратели были в Южно-Курземском крае, где в предварительном голосовании приняли участие 14,59% избирателей. Меньше всего избирателей в Курземе отправились на избирательные участки в Талсинском крае - 13,12%.

В Земгале наибольшая активность в предварительном голосовании наблюдалась в Екабпилсском крае, где проголосовали 15,76% имеющих право голоса, а самая низкая активность - в Бауском крае, где в предыдущем голосовании приняли участие 11,5% имеющих право голоса жителей.

Предварительное голосование в понедельник и среду сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу соответствующих систем и реестров. Во вторник и четверг сообщений о существенных проблемах не поступало.

Суббота, 7 июня, - официальный день ​​выборов.