Украина атаковала еще два российских военных аэродрома

Украинские войска в ночь на пятницу, 6 июня, нанесли удары по российским военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях, сообщает Генеральный штаб украинской армии.
Целью атак стали аэродром Энгельс в Саратовской области и аэродром Дягилево в Рязанской области. Цели были поражены, возникли пожары, говорится в сообщении.
Также нанесен удар по логистическому пункту в Курской области.
В Энгельсе нанесен удар по месту, где были собраны самолеты, уцелевшие после операции Службы безопасности Украины "Паутина", отмечается в сообщении.
На аэродроме Дягилево базируются самолеты, используемые для дозаправки в воздухе, и истребители сопровождения, обеспечивающие ракетные удары по Украине.
Также из Дягилева осуществляются полеты стратегических бомбардировщиков, говорится в заявлении Генштаба.
По имеющимся данным, в Саратовской области подтверждено несколько попаданий по меньшей мере в три топливных резервуара, что вызвало сильный пожар на месте происшествия. Ранее СМИ сообщали о пожаре на нефтебазе в Энгельсе.
"В районе цели были зафиксированы десятки взрывов. Результаты ударов уточняются", - сообщает Генштаб.
Кроме того, украинские войска ударили в ночь на пятницу по Брянскому аэропорту, используя беспилотники. В результате пострадали два боевых вертолета: уничтожен Ми-8 и поврежден Ми-35, сообщает в пятницу издание Astra со ссылкой на источники в МЧС России.
После того, как вертолет Ми-8 был подбит, сдетонировал его боевой комплект, поэтому аппарат полностью сгорел, сообщил источник в министерстве. Подробности о повреждениях вертолета Ми-35 не сообщаются.
Ранее в сети появились фотографии и видеозаписи взрывов и пожара в Брянском аэропорту. Сообщалось, что повреждены административное здание аэропорта и здание спасательной службы. Десятки сотрудников были эвакуированы со склада Ozon, расположенного рядом с аэропортом.
Сообщается, что под удар в Брянске могли попасть баллистические пусковые установки "Искандер" или система ПВО— Диалог.UA (@Dialog_UA) June 5, 2025
Фиксируется вторичная детонация pic.twitter.com/euIdfJgJ4O
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