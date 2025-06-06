Украина атаковала еще два российских военных аэродрома

Целью атак стали аэродром Энгельс в Саратовской области и аэродром Дягилево в Рязанской области. Цели были поражены, возникли пожары, говорится в сообщении.

Также нанесен удар по логистическому пункту в Курской области.

В Энгельсе нанесен удар по месту, где были собраны самолеты, уцелевшие после операции Службы безопасности Украины "Паутина", отмечается в сообщении.

На аэродроме Дягилево базируются самолеты, используемые для дозаправки в воздухе, и истребители сопровождения, обеспечивающие ракетные удары по Украине.

Также из Дягилева осуществляются полеты стратегических бомбардировщиков, говорится в заявлении Генштаба.

По имеющимся данным, в Саратовской области подтверждено несколько попаданий по меньшей мере в три топливных резервуара, что вызвало сильный пожар на месте происшествия. Ранее СМИ сообщали о пожаре на нефтебазе в Энгельсе.

"В районе цели были зафиксированы десятки взрывов. Результаты ударов уточняются", - сообщает Генштаб.