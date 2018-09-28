Сегодня годовщина гибели парома «Эстония»

В пятницу, 28 сентября, исполнилось 24 года со дня крушения пассажирского парома "Эстония", в результате которого погибли 852 человека.
В Эстонии в этот день чтят память жертв морской катастрофы.
Судно «Эстония», которое было изготовлено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, свой последний путь начало из Таллинна в Стокгольм 27 сентября в 19.15. Тогда еще никто не мог и предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир. Из 989 пассажиров, которые были на борту судна, назад вернулись только 137 человек.
Паром «Эстония» затонул 28 сентября в промежуток времени с 0.55 до 2.03.
Споры вокруг возможных версий происшедшего не утихают по сей день. Официальной причиной крушения парома называется проникновение в трюм воды через автомобильный люк.
TVNET год назад общался с выжившим в той страшной трагедии латышом и журналисткой Юттой Рабе, которая не перестает искать правду о крушении парома.