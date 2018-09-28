Сб, 29.09.2018
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Стаж будет иметь еще больше значения при индексации пенсий

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Пенсионер в парке. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mikhail Japaridze / Mikhail Japaridze/TASS

Со следующего года для индексации пенсий еще больше значения будет иметь продолжительность трудового стажа, предусматривают утвержденные вчера в Сейме поправки к закону о пенсиях.

Тем временем возможности увеличения маленьких пенсий политики еще только ищут.

Уже с этого года при индексации пенсий будет учитываться трудовой стаж пенсионера.

За стаж от 30 до 39 лет и работу в тяжелых и особо вредных условиях при индексации будет применяться 60% от реального прироста страховых взносов с зарплат, за стаж 40 лет и больше - 70%, а для пенсионеров с трудовым стажем 45 лет и больше - 80%. 

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