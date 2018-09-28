Стаж будет иметь еще больше значения при индексации пенсий

За стаж от 30 до 39 лет и работу в тяжелых и особо вредных условиях при индексации будет применяться 60% от реального прироста страховых взносов с зарплат, за стаж 40 лет и больше - 70%, а для пенсионеров с трудовым стажем 45 лет и больше - 80%.