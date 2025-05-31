В Германии самолет упал на жилой дом - есть погибшие

По информации полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, примерно в 12:30 по местному времени самолет врезался в террасу жилого дома, после чего начался пожар. Как уточняет агентство DPA со ссылкой на полицию, один из погибших - 71-летний пилот.

Правоохранительные органы сообщили, что пилот был жителем Дюссельдорфа и, судя по всему, находился в самолете один.

Пока неясно, был ли второй погибший человеком, находившимся в самолете, или кем-то, кто в момент катастрофы был на земле.

Причина трагедии на данный момент не установлена.