Сб, 29.09.2018
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Кучинскис обещает средства на нужды спорта

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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государство должно компенсировать возникшие в этом году актуальные нужды спортивной отрасли, заявил премьер-министр Марис Кучинскис на внеочередной генеральной ассамблее Латвийского олимпийского комитета.

Обращаясь к участникам ассамблеи, он отметил, что время проведения ее внеочередной сессии за неделю до парламентских выборов - "немножко странное время, так как перед выборами политики говорят то, что спрашивающие хотят услышать".

В связи с изменениями налоговой системы поднят ряд вопросов, и необходимо продолжать работу, думая о развитии спортивной отрасли. Однако никакие улучшения и система не будут действовать, если не будет взаимопонимания и взаимодействия между причастными организациями и правительством, подчеркнул премьер.

"Поэтому первый призыв - наладить деловые взаимные переговоры. Нам нечего стыдиться, учитывая, что в последние годы государство поддерживает спорт и выделяет на него средства", - сказал он.

Кучинскис сообщил, что первое заседание сформированной им рабочей группы уже состоялось. Решено, что со стороны государства необходимо улучшить координирование. Возможно, следует рассмотреть возможности создания отдельной структуры в подчинении премьер-министра или Министерства образования и науки, добавил он.

Первый анализ результатов налоговой реформы можно будет сделать в следующем году. Однако "никакие новые формулы и льготы не помогут до тех пор, пока предприниматели не увидят своей прибыли", уверен премьер.

Нет ни малейших признаков того, что они могли бы изменить свое отношение к спорту, заверил он.

Новый год начнется с новой стратегии и взгляда на то, как будет выглядеть спортивная отрасль, и надо найти способы уговорить предпринимателей жертвовать на спорт, сказал Кучинскис.

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