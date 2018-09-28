"Это что за ручка-шприц?" Мамочка в недоумении от ассортимента в книжном

С нашими коллегами - порталом Apollo - связалась обеспокоенная мамочка - закупаясь в книжном магазине, она обнаружила предмет, повергший ее в недоумение.
"Я не понимаю, действительно ли принадлежности для письма должны быть так оформлены? Да, детям нравятся интересные ручки - с перьями, блестяшками, но это уже перебор".
Как оказалось, смущающим покупательницу предметом оказалась шариковая ручка "Шприц с жидкостью" - такую можно купить в книжном магазине за полтора евро. Ручка напоминает форму медицинского приспособления для подкожных впрыскиваний, а жидкость внутри похожа на кровь...
"Сходство и первые ассоциации действительно очень однозначны - я отправила фотографию мужу и он даже испугался. Первой мыслью было, что что-то случилось и я в больнице".
В интернет-магазине книжного такие ручки можно заказать с наполнением и других цветов - желтым, зеленым, синим.
"Мне не кажется приемлемым, что такие предметы поступают в продажу - они выглядят просто неправильно. Возможно, дети постарше могут это воспринять как шутку, но у ручек же нет ограничения по возрасту".
"В любом случае, я бы не обрадовалась, если бы мой первоклассник весь день держал в руках и учился бы писать кровавым шприцем".