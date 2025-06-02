У воды есть память? От нас скрывают будущие войны за воду? Проверяем высказывания Бриедиса

Если верить исследованиям, это также неверно. Некоторые данные действительно свидетельствуют о небольшом снижении определенных насильственных преступлений в случае декриминалазции или легализации каннабиса, но это влияние на уровень преступности неоднозначно и зависит от контекста. В определенных случаях криминогенная ситуация даже стала хуже.

Для начала рассмотрим ситуацию не в Нидерландах, а США (там больше половины штатов легализовали медицинский каннабис, меньшее количество - рекреационную марихуану). Некоторые исследования сообщают о снижении уровня конкретных преступлений - убийств, грабежей и тяжких нападений, но снижение в этих случаях не было ни резким, ни универсальным опытом (статистические различия не значимы).

Более того, организованная преступность, связанная с производством и оборотом наркотиков, включая каннабис, остается серьезной проблемой в Нидерландах - особенно в регионах вблизи границ и крупных портов.

"Нидерланды славятся своими кофешопами, из-за чего большинство думает, что каннабис здесь легален. Однако это не так, он просто декриминализирован. Кофешопам разрешено продавать небольшое количество каннабиса, но они не могут законно приобретать его. Заведения получают наркотики нелегально, что создает рассадник организованной преступности", - говорит Робин Хофманн, доцент кафедры уголовного права и криминологии Маастрихтского университета в Голландии.

При этом благоприятную криминогенную ситуацию скорее стоит объяснять комплексом факторов: высоким уровнем образования и жизни, социальной защищенности, эффективной работой полиции, городским планированием и культурой толерантности.

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