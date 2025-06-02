У воды есть память? От нас скрывают будущие войны за воду? Проверяем высказывания Бриедиса

Латвийский профессиональный боксер и политик Майрис Бриедис дал интервью блогеру Victor Logic, в котором сделал сразу несколько сомнительных высказываний об удивительных свойствах воды и зависимости криминогенной ситуации от декриминализации марихуаны. Что из этого правда, а что нет - разбирался фактчекинговый проект TVNET GRUPA "Фактомат".
Вода имеет память?
Помимо обвинений в кэнселинге из-за отказа возложить на Путина ответственность за вторжение в Украину, Бриедис повторил давнюю квазинаучную теорию о "памяти" воды - якобы жидкость способна сохранять информацию о веществах или воздействиях, которым она подверглась, даже после того, как эти вещества больше не присутствуют. А еще - менять свою структуру под влиянием звуков - например, музыки или молитвы.
"Когда ты воду держись и начинаешь читать молитву, она меняет свою структуру. Это научно доказано, не придумал я. (...) Даже физики, по-моему, доказали, что вода записывает на себя информацию", - сказал в подкасте спортсмен.
Подобные теории известны уже не первое десятилетие (в частности, благодаря псевдонаучной гомеопатии и японцу Масару Эмото), и все это время были предметом научных дебатов. Но получить убедительных доказательств "памяти воды" так и не удалось, а уже проведенные эксперименты вызывают скепсис и призывы провести независимую проверку - об этом, в частности, в совместной работе пишут Генрих Иваницкий, Aлександр Деев и Евгений Хижняк.
Также ученые сходятся во мнении, что хоть музыка и молитва способны улучшить самочувствие человека, их влияние напрямую на воду остается лишь красивой легендой - это подтверждает американский невролог, доцент медицинского факультета Йельского университета Стивен Новелла. К чести Victor Logic, в самом выпуске также появился титр о сомнительном статусе теории "памяти" воды.
Водные войны
В продолжении интервью тема воды развилась до страшного предсказания Бриедиса о грядущей войне за питьевую воду. "Скоро вообще в мире будут проблемы с водой. Скоро будут воевать из-за воды. Об этом просто не говорят", - заявил спортсмен, добавив, что у Латвии может появиться выгодная возможность торговать питьевой водой, например, с Саудовской Аравией.
В теории такой прогноз может показаться убедительным - доля воды, пригодной для употребления, действительно составляет лишь ничтожную часть от общего количества жидкости на планете, а изменение климата и рост населения Земли лишь ухудшают ситуацию.
Однако научные публикации такую теорию не подтверждают, либо призывают относиться со здоровой долей скепсиса. Так, в издательстве Массачусетского технологического института (MIT, одно из самых престижных учебных заведений США и мира) - еще в 2011 году вышла публикация на эту тему, в которой говорится, что прогнозы о неизбежных войнах из-за воды регулярно делаются политиками, журналистами и неправительственными организациями, имеют сомнительную теоретическую основу и недостаток доказательств опытным путем.
"Как знает каждый школьник, вода - возобновляемый ресурс, - пишут профессоры Университета Глазго Асит К. Висвас и Сесилия Тортахада для Международного журнала развития водных ресурсов. - Она не похожа на нефть, природный газ или уголь, которые после использования распадаются на различные компоненты и не могут быть использованы повторно. Сточные воды же можно очищать и использовать заново.
При правильном управлении этот процесс может продолжаться бесконечно. Таким образом, количество возобновляемой воды в конкретной стране не является значимым показателем".
Исторические прецеденты также не подтверждают теорию Бриедиса. Как пишет сотрудник Университета Уппсалы Ашок Свейн, "в последнее время мир стал свидетелем нескольких межгосударственных споров о совместном использовании рек, но почти все они не перешли порог кровопролития", и большинство споров были решены посредством соглашений.
Очевидный пример: спор Индии и Пакистана о водах реки Инд, который сам по себе привел не к вооруженному конфликту, а к заключению Договора о водах Инда 1960 года. Впрочем, фактор дефицита воды в каком-либо регионе действительно может стать значимым в случае конвенционной войны.
Таким образом, ключом к предотвращению конфликтов можно назвать эффективное управление водными ресурсами и международные соглашения.
Нидерланды и декриминализация каннабиса
Среди высказываний Бриедиса оказалось и упоминание, что в Нидерландах из-за декриминализации марихуаны якобы почти полностью отсутствуют случаи убийств и драк. "Мне ребята рассказывали, что в Голландии, где употребляют марихуану, практически нет ни убийств, ни драк, потому что марихуана успокаивает", - сказал боксер.
Если верить исследованиям, это также неверно. Некоторые данные действительно свидетельствуют о небольшом снижении определенных насильственных преступлений в случае декриминалазции или легализации каннабиса, но это влияние на уровень преступности неоднозначно и зависит от контекста. В определенных случаях криминогенная ситуация даже стала хуже.
Для начала рассмотрим ситуацию не в Нидерландах, а США (там больше половины штатов легализовали медицинский каннабис, меньшее количество - рекреационную марихуану). Некоторые исследования сообщают о снижении уровня конкретных преступлений - убийств, грабежей и тяжких нападений, но снижение в этих случаях не было ни резким, ни универсальным опытом (статистические различия не значимы).
Более того, организованная преступность, связанная с производством и оборотом наркотиков, включая каннабис, остается серьезной проблемой в Нидерландах - особенно в регионах вблизи границ и крупных портов.
"Нидерланды славятся своими кофешопами, из-за чего большинство думает, что каннабис здесь легален. Однако это не так, он просто декриминализирован. Кофешопам разрешено продавать небольшое количество каннабиса, но они не могут законно приобретать его. Заведения получают наркотики нелегально, что создает рассадник организованной преступности", - говорит Робин Хофманн, доцент кафедры уголовного права и криминологии Маастрихтского университета в Голландии.
При этом благоприятную криминогенную ситуацию скорее стоит объяснять комплексом факторов: высоким уровнем образования и жизни, социальной защищенности, эффективной работой полиции, городским планированием и культурой толерантности.
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