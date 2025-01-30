Фото Рижская дума поменяла мнение: как закончилась сага с забором на улице Калнциема

Тропинка вокруг дома в Риге на ул. Калнциема, 99, протоптана - уже несколько месяцев через территорию пройти нельзя, так как привычную дорогу с осени прошлого года преграждает забор. Это вызвало гнев местных, и не зря, ведь даже Рижская дума (РД) велела владельцам снести самовольную постройку до 27 января этого года. Теперь, после продолжительного процесса, по поводу судьбы забора принято окончательное решение.
Статья из архива TVNET+. Впервые была опубликована в январе 2025 года. Обновлена в мае 2025 года.