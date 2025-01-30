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Фото Рижская дума поменяла мнение: как закончилась сага с забором на улице Калнциема

Тропинка вокруг дома в Риге на ул. Калнциема, 99, протоптана - уже несколько месяцев через территорию пройти нельзя, так как привычную дорогу с осени прошлого года преграждает забор. Это вызвало гнев местных, и не зря, ведь даже Рижская дума (РД) велела владельцам снести самовольную постройку до 27 января этого года. Теперь, после продолжительного процесса, по поводу судьбы забора принято окончательное решение.

Статья из архива TVNET+. Впервые была опубликована в январе 2025 года. Обновлена в мае 2025 года.

Краткий обзор истории конфликта

Уже сообщалось, что в Риге на ул. Калнциема частные владельцы, огородив свой двухэтажный дом, в конце осени прошлого года перекрыли проезжую часть. Возведение этого самовольного забора попало и в поле зрения Рижской думы - создание тупиков в кварталах многоквартирных домов противоречит обязывающим правилам Рижской думы, и забор придется снести. Забор так разозлил местных, что к разъяснению ситуации были привлечены СМИ. Это осложняет и работу мусоровозов. Как заметил портал TVNET+, на портале Vides SOS люди также сообщили о скоплении мусора возле дома № 99 на ул. Калнциема. Ситуация так раздражает, что жители обратились с заявлениями в самоуправление.

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