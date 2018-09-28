''Рижская конференция'': Балтийские страны маленькие, поэтому для их безопасности нужны союзники

Балтийские страны маленькие, поэтому для их безопасности нужны союзники, чтобы держаться вместе и выжить, подчеркнул, выступая на ежегодном форуме по вопросам безопасности и обороны "Рижская конференция" директор центра киберзащиты НАТО в Таллине Свен Саков.

В ходе дискуссии "1918-2018: век стратегических уроков" он отметил, что у столетней истории можно многому поучиться, но главный стратегический урок в том, что у истории необходимо учиться и извлекать правильные уроки. В 1918-1920 году страны Балтии выиграли войну против большевиков благодаря идеалистам, а не реалистам, считает Саков.

"Позднее именно реалисты потеряли свободу балтийских государств в 1939-1940 году. Еще один урок - быть терпеливыми, ведь США говорили о том, можно ли признать оккупацию стран Балтии, в 1940 году, но чтобы вернуть независимость потребовалось 50 лет. В этом смысле можно провести параллели с оккупацией Крыма и ее признанием или непризнанием", - сказал он.

Балтийским странам не следует думать, что они находятся в полной безопасности, поскольку есть много проблем, и в обороне не хватает многого - не только солдат, но и различных военных систем, добавил эксперт.

Между тем экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отметила, что количество солдат в странах Балтии не имеет большого значения. "Главное, если в Балтии с российской стороны будет убит американский или британский солдат, то это будет объявлением войны, и неважно, сколько солдат тут находится", - пояснила она.

Вике-Фрейберга и экс-министр обороны Польши Антоний Мацеревич призвали учиться на ошибках, связанных с пактом Молтова-Риббентропа.

"Важнейший урок для Европы и нашего региона в том, что надо остерегаться таких ситуаций, какая возникла после подписания этого пакта. Надо также понимать, кто наши политические друзья, а кого нам следует остерегаться", - подчеркнул Мацеревич.

Обеспечить мир и стабильность невозможно без соответствующих инвестиций, ибо сильные вооруженные силы есть и будут одним из краеугольных камней в обеспечении независимости любой нации, заявил на ежегодном форуме по вопросам безопасности и обороны "Рижская конференция" министр обороны Раймонд Бергманис.

Общество объединяют фундаментальные ценности, которые оно готово защищать, подчеркнул он.

"Одним из важнейших для стран Балтии решений было создание и размещение в регионе боевых групп расширенного присутствия НАТО", - добавил Бергманис.

НАТО следует продолжать коллективно проводить политику сдерживания, развивая при этом обороноспособность стран-членов альянса, считает он.

Латвия начала работу над введением всеобъемлющей системы обороны государства, в которой будут участвовать и госструктуры, и представители частного сектора, предприятия, неправительственные организации и жители. Цель введения этой системы - углубление взаимодействия госструктур и разработка инструментов самоорганизации общества на случай кризиса, сказал глава Минобороны.

Как сообщалось, в пятницу, 28 сентября, в Латвийской национальной библиотеке открылась ежегодная "Рижская конференция", в которой участвуют более 700 экспертов в области внешней политики, дипломатии и обороны.