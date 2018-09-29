Лавров: мы начали передачу С-300 Сирии

Два самолета, АН-124 приземлились вчера, в пятницу, 28 сентября в сирийском аэропорту Хамеймим, и уже началась разгрузка систем.

Напомним, что ранее на этой неделе в своём выступлении, министр обороны Российской Федерации заявил, - « В 2013 году мы согласились прервать готовящиеся поставки С-300 в Сирию по просьбе Израиля, однако ситуация изменилась, и произошло это не по нашей вине».

Шойгу заявил, что сирийская армия уже прошла подготовку по использованию российских систем.

Изрилю с этого момента придётся быть значительно осторожней, находясь в воздушном пространстве Сирии, и не забывать, что Иран будет пристально следить, имея подобные системы на вооружении, как израильские пилоты обходят С-300.

Напомним, что ранее, минобороны Российской Федерации предоставил данные собственного расследования инцидента со сбитым ИЛ-20, в результате которого погибло 15 российских офицеров.

Российский отчёт жёстко указал на вину Израиля в происшествии. По результатам отчета, израильский пилот истребителя, «прикрылся» от сирийской ракеты самолетом ИЛ-20, который в это время заходил на посадку.