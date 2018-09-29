Лавров: мы начали передачу С-300 Сирии

Выступая на пресс-конференции в Нью Йорке, министр иностранных дел России, Сергей Лавров затронул тему поставок систем противоракетной обороны в Сирию. По словам Лаврова, Россия уже начала процесс передачи С-300 сирийскому руководству.
Два самолета, АН-124 приземлились вчера, в пятницу, 28 сентября в сирийском аэропорту Хамеймим, и уже началась разгрузка систем.
Напомним, что ранее на этой неделе в своём выступлении, министр обороны Российской Федерации заявил, - « В 2013 году мы согласились прервать готовящиеся поставки С-300 в Сирию по просьбе Израиля, однако ситуация изменилась, и произошло это не по нашей вине».
Шойгу заявил, что сирийская армия уже прошла подготовку по использованию российских систем.
Изрилю с этого момента придётся быть значительно осторожней, находясь в воздушном пространстве Сирии, и не забывать, что Иран будет пристально следить, имея подобные системы на вооружении, как израильские пилоты обходят С-300.
Напомним, что ранее, минобороны Российской Федерации предоставил данные собственного расследования инцидента со сбитым ИЛ-20, в результате которого погибло 15 российских офицеров.
Российский отчёт жёстко указал на вину Израиля в происшествии. По результатам отчета, израильский пилот истребителя, «прикрылся» от сирийской ракеты самолетом ИЛ-20, который в это время заходил на посадку.
В то же время, Израиль категорически отрицает свою причастность к инциденту, заявляя, что во время того, как сирийская ракета сбила российский самолёт, все израильские боевые машины уже давно находились на своих базах.