Сб, 29.09.2018
Мой визит совпадает со столетием вашей независимости, и конечно, я почту память всех, кто в прошлом пожертвовал собой ради свободы нынешних дней Папа Римский Франциск

Сентябрь закончится пасмурной и ветреной погодой

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ФОТО: Zane Bitere / LETA

В воскресенье в Латвии будет дуть порывистый ветер, небо будет в основном облачным, прогнозируют синоптики.

На побережье ночью и днем скорость юго-западного ветра порывами будет составлять до 20 метров в секунду, на остальной территории страны 11-16 м/с. Пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит +3..+9 градусов, на побережье до +13. Днем будет +9..+14 градусов.

В Риге облачно, временами дождь. Температура днем до +13 градусов.

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