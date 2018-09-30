Музыкальный критик Артемий Троицкий, четыре года назад поселившийся в Эстонии, все активнее примеривается к роли публичного интеллектуала, критикующего российскую власть. Теперь он выступает с лекциями не только о музыке, но и о политике. Так вчера господин Троицкий поучаствовал в Рижской конференции и прочел лекцию на тему "Мыслящий человек и власть" в Мемориале Жаниса Липке. Лекция прошла с аншлагом, тема задела слушателей за живое, в вопросах и комментариях не было недостатка. Русский TVNET приводит выдержки из выступления Артемия Троицкого.
Музыковед подразделяет людей на три типа, которые характеризуют и их взаимоотношения с властью.
Первую категорию "глупо мыслящих" он характеризует как несамостоятельных, безынициативных, склонных к догматизму и доверчивых людей, и именно эти люди "становятся лучшим подарком для тоталитарных властей". Власть, по мнению Троицкого и сама может быть "глупо мыслящей". Критик приводит два примера.
Первый - отравление Скрипалей, осуществленное в стиле "тупой и еще тупее". "Два Бивиса-Батхеда ходили под камерами, не наклеив даже усы и бороду, и не надев шапку Деда мороза. И один из них оказался полковником минобороны и героем России". Второй пример - ситуация со сбитым сирийским самолетом, в которой российские власти пытались переложить ответственность на Израииль, "единственную страну, с которой у России хоть какие-то дружеские отношения, которая является мостиком для диалога с Америкой. И если собьют израильский самолет, дружбе настанет конец".
Вторая категория - "практически мыслящие люди" - это именно те, из которых власть и состоит. Они - юзеры и "оппортунисты", то есть те, кто умеет пользоваться возможностями.
"Если дураков власть использует, то практических людей берет на службу. Таким людям власть нужна, чтобы достигать своих целей.
Конфликт между практическими людьми и властью маловероятен, но возможен, когда власть ведет себя совсем по-дурацки, как сейчас Путин". По словам Артемия Троицкого, есть огромный контраст между тем, как относятся к власти жители России и Эстонии. "В России многие рвутся к власти, хотят быть к ней ближе, чтобы обогатиться. Если ты при власти, то, как правило, при деньгах".
В Эстонии - наоборот: нормальные, приличные люди во власть идти не хотят.
"К моим друзьям-эстонцам перед выборами тянутся ходоки от разных партий, зазывают их к себе, а те ни в какую. В нормальных демократичных странах люди предпочитают заниматься бизнесом, искусством, нафиг идти во власть вообще? Но, возможно, в Латвии у вас все по-другому" (всеобщий смех).
К практическим людям Троицкий относит и российских олигархов, которые сейчас "в полной панике, потому что теряют деньги - из-за санкций, из-за того, что стало меньше возможностей воровать". "Самые смелые из них - Фридман, Авен ваш позволяют себе критические высказывания в сторону власти, мол, у нее нет стратегии. Но и сами они стратегии предложить не могут, потому что они - тактики, стратегического видения у них нет".
Третья группа - "критически мыслящие люди", к которым Троицкий причисляет и себя. Этой группе власть всегда не нравится и она с ней конфликтует. В повседневной жизни власть таким людям только мешает. Но и среди них бывают исключения - пассионарии, революционеры, которые стремятся захватить власть, осуществить реформы, а потом становятся диктаторами.
"Остальным же критически мыслящим напрасно надеяться вазелиново войти во власть, не получится, власть их сразу почует и исторгнет".
"Печальный пример - Кирилл Серебренников - очень талантливый человек, но творчески хитрый тип. Он стал излишне ушлым, брал деньги у минкульта и ставил свои спектакли, обличающие власть. Вот и дорвался.
Понятно, что власть ему этого простить не могла, она дает ему миллионы рублей, а он на эти деньги власть обс...рает. Не заигрывал бы с властью, сидел бы в Берлине, ставил бы свои спектакли".
В конце лекции Троицкий привел забавный случай, произошедший с ним вчера на Рижской конференции. "Я на утренней сессии вспомнил популярную теорию Достоевского о том, что русские люди любят страдать и процитировал Некрасова:
"Люди холопского звания
Сущие псы иногда
Чем тяжелей наказание,
Тем им милее господа ".
Через час ко мне подошел мой знакомый-международник и показал как меня препарировали на сайте pressa.lv. Там заголовок: "Троицкий - о русских: они похожи на собак, чем больше их лупят, тем больше они любят своих хозяев".
Более лаконичного примера, что такое пропутинская журналистика я не знаю. Сложилось все - ложь, подтасовка, тупость и невежество элементарное".
О русском национальном сознании у Артемия Троицкого тоже есть свое мнение. "Напрасно списывать все только на совок. Имперское сознание у русских было еще до советского времени. Этот культ Суворова, полумифических побед в прошлом, милитаризм, захват чужих территорий, то, что потом вылилось в культ личности Сталина...".
Кстати, общие черты разглядел критик и у Сталина с Путиным. И тот, и другой при назначении были "серыми, компромиссными фигурами", ничем не выделявшимися на фоне других, более ярких личностей.
"Примерно то же самое, что со Сталиным, случилось с Путиным, хотя и в менее драматичном варианте. Ведь Путин - креатура Березовского и справедливо с ним за это дело расплатился... Не было бы Путина, возможно, все было бы нормально. Но он пошел вразнос".
В заключение приводим еще несколько цитат:
О Путине
"С Путиным мне все стало ясно с первого взгляда, как увидел его фотографию в газете. Он из тех, кого я бил в юности - шпана.
Я учился в элитной школе, там было много ребят-евреев. Мы выходили из школьных ворот, и собиралась окрестная шпана бить интеллигентов. И там были сплошные "путины". Но я, человек, воспитанный в русской интеллигентной традиции, всегда любил русский народ, считая, что ему не везет с правителями. А тут опаньки, смотрю я на любимый русский народ и кручинюсь. Я не хочу валить на людей обвинения в ущербности. Но дорожка оказалась более запутанной, чем казалось в 90-е".
Об авантюристах
"Я бы рекомендовал поехать в Россию только одной категории людей. У меня есть такие знакомые, я их люблю и ими восхищаюсь. И когда-то сам был такой. Это авантюристы. Петя Верзилов - основатель Pussy Riot. Выбежал с девчонками на поле во время чемпионата по футболу. Был отравлен, сейчас приходит в себя в больнице в Берлине. Он - настоящий художественный авантюрист. Есть такие и в политике. Леша Навальный молодец, я его поддерживаю. И его правая рука Коля Ляскин, он наплевал на свой успешный бизнес и стал политическим диссидентом. Регулярно садится за решетку и прекрасно себя чувствует.
Я им завидую, они живут потрясающей жизнью казаков-разбойников, подпольщиков. Это интересно, романтично и здорово.
Таким бы я и посоветовал ехать в Россию. До того как их отравят, убьют, они повеселятся как следует. Остальным бы в Россию ехать категорически не советовал.
О Европе и Америке
"Евросоюз поставляет гарантии, определенный тип стабильности. Его механизмы позволяют сохранять экономический, социальный баланс. Евросоюз предсказуем, это мощная сбалансированная система.
И в Америке пришел к власти Трамп - безумец, аморальный, по-своему безмозглый тип. Тем не менее Америка выстояла, там имеется демократия - серьезная система выживания страны в экстремальных обстоятельствах. А Россия абсолютно непредсказуема. Рубль может прыгать вверх-вниз, происходят военные авантюры. Я не говорю об инфляции, росте цен, поднятии пенсионного возраста".
Об отъезде из России
"Россия - крайне неудобная страна для жизни. Мы в 2014 году уехали в первую очередь из-за детей.
Моя трехлетняя дочь Лида приходила из детского сада и начинала рассказывать про фашистов, которые хотят напасть на нашу страну.
И сын приходил из лицея в пятом классе (учился в лицее Ходорковского, самой либеральной школе России) и говорил нам: "Сегодня вместо литературы у нас был урок патриотизма".
Или: "Нас всем классом заставили идти в кино и смотреть "Сталинград" Федора Бондарчука". А там через слово мат идет. Тогда мы с женой поняли, что теряем контроль над детьми. Это главная причина, почему мы из России уехали. Хотя я страну очень люблю, у меня там старшие дети остались, друзья, любимые березки-осинки".
О пробуждении народа
"Российскому народу надо бы вспомнить, что они люди, а не терпеть безмолвно те унижения, что власть ему причиняет. Пока народ не проснется, не встанет из этой комы, никакую иную власть он не заслужит".
Об Эстонии и Латвии
"Эстонии с президентами повезло и правители там были такими профессионально-технократическими. И во время кризиса там все шло довольно благополучно. Из-за умного управления они так вырвались вперед. Если говорить о социальной политике, мне не кажется,что в Эстонии она достаточно хороша. Проблемы с русским населением там стоят так же остро как в Латвии, не решены никак. А что касается стиля жизни, в Эстонии - в Таллине в Тарту от Советов почти ничего не осталось. В Риге, в Юрмале у меня ощущение другое, будто никаких последних двадцати лет и не было".