"Печальный пример - Кирилл Серебренников - очень талантливый человек, но творчески хитрый тип. Он стал излишне ушлым, брал деньги у минкульта и ставил свои спектакли, обличающие власть. Вот и дорвался.

Понятно, что власть ему этого простить не могла, она дает ему миллионы рублей, а он на эти деньги власть обс...рает. Не заигрывал бы с властью, сидел бы в Берлине, ставил бы свои спектакли".

В конце лекции Троицкий привел забавный случай, произошедший с ним вчера на Рижской конференции. "Я на утренней сессии вспомнил популярную теорию Достоевского о том, что русские люди любят страдать и процитировал Некрасова:

"Люди холопского звания

Сущие псы иногда

Чем тяжелей наказание,

Тем им милее господа ".

Через час ко мне подошел мой знакомый-международник и показал как меня препарировали на сайте pressa.lv. Там заголовок: "Троицкий - о русских: они похожи на собак, чем больше их лупят, тем больше они любят своих хозяев".

Более лаконичного примера, что такое пропутинская журналистика я не знаю. Сложилось все - ложь, подтасовка, тупость и невежество элементарное".

О русском национальном сознании у Артемия Троицкого тоже есть свое мнение. "Напрасно списывать все только на совок. Имперское сознание у русских было еще до советского времени. Этот культ Суворова, полумифических побед в прошлом, милитаризм, захват чужих территорий, то, что потом вылилось в культ личности Сталина...".

Кстати, общие черты разглядел критик и у Сталина с Путиным. И тот, и другой при назначении были "серыми, компромиссными фигурами", ничем не выделявшимися на фоне других, более ярких личностей.

"Примерно то же самое, что со Сталиным, случилось с Путиным, хотя и в менее драматичном варианте. Ведь Путин - креатура Березовского и справедливо с ним за это дело расплатился... Не было бы Путина, возможно, все было бы нормально. Но он пошел вразнос".

В заключение приводим еще несколько цитат:

О Путине

"С Путиным мне все стало ясно с первого взгляда, как увидел его фотографию в газете. Он из тех, кого я бил в юности - шпана.

Я учился в элитной школе, там было много ребят-евреев. Мы выходили из школьных ворот, и собиралась окрестная шпана бить интеллигентов. И там были сплошные "путины". Но я, человек, воспитанный в русской интеллигентной традиции, всегда любил русский народ, считая, что ему не везет с правителями. А тут опаньки, смотрю я на любимый русский народ и кручинюсь. Я не хочу валить на людей обвинения в ущербности. Но дорожка оказалась более запутанной, чем казалось в 90-е".

Об авантюристах