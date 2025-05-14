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В Иецаве задержали агрессивного водителя со спецсигналами

Полицейские огни. Иллюстративное фото
Полицейские огни. Иллюстративное фото Фото: BestStockFoto / Shutterstock

В ночь на среду, 14 мая, в Иецаве был задержан водитель за незаконную установку специальных красно-синих сигнальных огней и агрессивное вождение, сообщили агентству LETA в самоуправлении Бауского края.

Около полуночи муниципальная полиция в Иецаве получила информацию о том, что по улице Сила едет автомобиль BMW, водитель которого, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения, так как ведет машину агрессивно и даже чуть не сбил каких-то молодых людей. Кроме того, на автомобиле были незаконно установлены синие и красные маячки, как на полицейском автомобиле.

Полиция оперативно начала обследовать окрестности, чтобы пресечь нарушения.

Автомобиль был обнаружен и передан Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

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