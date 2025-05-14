В Иецаве задержали агрессивного водителя со спецсигналами

Около полуночи муниципальная полиция в Иецаве получила информацию о том, что по улице Сила едет автомобиль BMW, водитель которого, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения, так как ведет машину агрессивно и даже чуть не сбил каких-то молодых людей. Кроме того, на автомобиле были незаконно установлены синие и красные маячки, как на полицейском автомобиле.