В Иецаве задержали агрессивного водителя со спецсигналами

В ночь на среду, 14 мая, в Иецаве был задержан водитель за незаконную установку специальных красно-синих сигнальных огней и агрессивное вождение, сообщили агентству LETA в самоуправлении Бауского края.
Около полуночи муниципальная полиция в Иецаве получила информацию о том, что по улице Сила едет автомобиль BMW, водитель которого, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения, так как ведет машину агрессивно и даже чуть не сбил каких-то молодых людей. Кроме того, на автомобиле были незаконно установлены синие и красные маячки, как на полицейском автомобиле.
Полиция оперативно начала обследовать окрестности, чтобы пресечь нарушения.
Автомобиль был обнаружен и передан Госполиции для дальнейших процессуальных действий.
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