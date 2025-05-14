Запись на бесплатные курсы латышского в Риге закрылась за несколько часов

Группы на бесплатные курсы латышского языка в Рижском образовательном и информационно-методическом центре были укомплектованы за несколько часов, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Интерес рижан к этим курсам был очень высок, и уже в первый день приема заявок группы были заполнены к обеду. В осеннем семестре возможность изучать латышский язык получат 120 рижан.
Всего в этом году самоуправление организует курсы латышского языка для более чем 570 рижан.
С 2011 года на бесплатных курсах латышского языка, финансируемых самоуправлением, латышский язык выучили более 15 750 рижан. В этом году было поддержано четыре проекта на общую сумму 148 376 евро.
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