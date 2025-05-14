В Литве разразился скандал из-за высказываний бывшего кандидата в президенты Вайткуса в Минске

Как сообщили в среду, 14 мая, в прокуратуре, поручение было дано после того, как в открытом доступе появились сообщения о высказываниях Вайткуса в Беларуси, которые могут содержать признаки уголовно наказуемого деяния.

Агентство BNS писало, что бывший кандидат в президенты Вайткус, находившийся с визитом в Беларуси, заявил в Минске, что президент Литвы Гитанас Науседа был избран незаконно, а также утверждал, что Литва идет по пути уничтожения литовцев и государственности.

Эти его мысли опубликовали белорусское информационное агентство БЕЛТА и различные новостные порталы. По их словам, Вайткус встретился с лидером партии "БелаяРусь" и провел пресс-конференцию.

В прошлом году на президентских выборах врач Вайткус получил 7,31% голосов избирателей и занял пятое место. На выборах в Сейм возглавляемый им список кандидатов Литовской народной партии не преодолел пятипроцентного электорального заградительного барьера - его поддержали 2,64% избирателей.

Теперь Вайткус объявляет о создании партии "Новая политическая сила".

Как сообщает BNS, МИД Литвы настоятельно рекомендует гражданам Литвы воздержаться от поездок в Беларусь, а тем, кто в настоящее время находится в стране, - немедленно покинуть ее.