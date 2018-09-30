Дзинтарс: объединение самоуправлений необходимо, но реформа проведена не из-за СЗК

Объединять самоуправления необходимо, но реформа не проведена из-за Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун бривибай"/ДННЛ Райвис Дзинтарс.
Он считает, что реформа необходима, и нужно сделать по крайней мере первые шаги - создание территорий сотрудничества, чтобы более эффективно осваивать средства ЕС, создавать рабочие места и обеспечить равномерное развитие.
Это вопрос, по которому нужно договориться с партнерами, но СЗК до сих пор противился инициативе, сказал Дзинтарс. Это связано с тем, что в СЗК много глав самоуправлений, которые заинтересованы в сохранении своего влияния и существующего порядка.
"Единство" также говорит о необходимости территориальной реформы, и в Латвии, по мнению партии, должно быть 21-30 самоуправлений, заявил в интервью агентству ЛЕТА лидер списка "Нового Единства" в Риге, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
По его мнению, слишком раздробленная сеть самоуправлений является одной из причин неудач в привлечении инвестиции, проблем в медицине и образовании.