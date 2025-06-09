Мошенники рассылают фейковые SMS о якобы аннулированных голосах на выборах

В тексте SNS утверждается, что голос избирателя на муниципальных выборах был аннулирован, а также содержится призыв перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с причиной аннулирования. Эта ссылка ведет на мошеннический сайт.

Фальшивая ссылка была также добавлена в DNS-файрвол, поддерживаемый Cert.lv, чтобы обезопасить его пользователей.

Cert.lv - это структурное подразделение Института математики и информатики Латвийского университета, действующее под эгидой Министерства обороны в соответствии с Законом о национальной кибербезопасности.

Учреждение отвечает за мониторинг событий в электронной информационной среде, а также оказывает помощь в устранении инцидентов, связанных с безопасностью информационных технологий в диапазоне IP-адресов Латвии и в доменной зоне .lv.

Как уже сообщалось, в субботу по всей Латвии прошли муниципальные выборы. Проголосовать можно было до 20:00 в 948 избирательных участках по всей стране. Избиратели могли голосовать в любом участке своей самоуправления.

Фото: CERT.LV