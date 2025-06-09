Также Шлесерс подчеркнул, что LPV будет "очень мощной оппозицией", которая "выведет людей и на улицы".

"По сути, уже сегодня начинается борьба за следующий Сейм. Мое предложение - работаем вместе, поднимаем Ригу и Латвию. Если нет, то начнется кампания за смену власти в стране, и я возглавлю этот процесс", - заявил Шлесерс, добавив, что на следующих парламентских выборах будет кандидатом в премьеры от LPV.

Как сообщалось, сегодня "Прогрессивные" начнут переговоры о формировании новой коалиции в Рижской думе, на которые приглашены Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".

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На выборах в Риге наибольшее количество голосов избирателей получила LPV - 18,17% голосов, что дает ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.

За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей (11 мест), за Национальное объединение - 14,2% (10 мест). "Новое Единство" набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.

Общий список "Суверенной власти" и "Объединения Младолатыши" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "Стабильности!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).

Явка на выборах в Риге составила 52,2%.

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