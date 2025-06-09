Рижской думе нужна широкая коалиция, а не "еле собранные" 34 голоса, заявил в интервью программе TV3 "900 секунд" лидер партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс.
По его мнению, в настоящее время не хватает обсуждения вопросов экономического роста и действий, необходимых для "подъема" столицы. Шлесерс уверен, что рижане проголосовали за то, чтобы именно он стал мэром.
"Мы видим, что 34 голоса еле собраны. Мы видим, до чего дошла страна с 50 плюс два "прикупленных" голоса в Сейме", - заявил лидер LPV.
Он убежден, что в Рижской думе должна быть сформирована более широкая коалиция, поэтому за стол переговоров должны сесть все, у кого есть хотя бы одна идея, как обеспечить экономическое развитие столицы.
По его мнению, кандидату "Прогрессивных" Виестурсу Клейнбергсу не удастся стать мэром, поскольку Национальное объединение этого не допустит, так как для него это стало бы "смертным приговором".
Шлесерс выразил уверенность в том, что начатый Клейнбергсом процесс формирования коалиции провалится и мэром он не станет.
Видео: Айнар Шлесерс комментирует итоги выборов
В то же время лидер LPV заявил, что готов возглавить коалицию, в которую войдут и эти политические силы.
Также Шлесерс подчеркнул, что LPV будет "очень мощной оппозицией", которая "выведет людей и на улицы".
"По сути, уже сегодня начинается борьба за следующий Сейм. Мое предложение - работаем вместе, поднимаем Ригу и Латвию. Если нет, то начнется кампания за смену власти в стране, и я возглавлю этот процесс", - заявил Шлесерс, добавив, что на следующих парламентских выборах будет кандидатом в премьеры от LPV.
Как сообщалось, сегодня "Прогрессивные" начнут переговоры о формировании новой коалиции в Рижской думе, на которые приглашены Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".
На выборах в Риге наибольшее количество голосов избирателей получила LPV - 18,17% голосов, что дает ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.
За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей (11 мест), за Национальное объединение - 14,2% (10 мест). "Новое Единство" набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.
Общий список "Суверенной власти" и "Объединения Младолатыши" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "Стабильности!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).
Явка на выборах в Риге составила 52,2%.
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