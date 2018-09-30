Референдум в Македонии могут признать несостоявшимся

В Македонии завершился референдум об изменении названия страны, но, вероятно, он будет признан несостоявшимся. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщает Радио Свобода.
Отмечено, что для признания легитимности результатов референдума необходимо участие не менее 50% зарегистрированных избирателей.
В то же время, согласно последним обнародованным Государственной избирательной комиссией данным по явке на время за полчаса до закрытия участков, в голосовании на тот момент приняли участие лишь 34,74% зарегистрированных избирателей.
Как сообщается, первые результаты референдума ожидаются через два-три часа.
Напомним, в Македонии в воскресенье, 30 сентября, в 07:00 по местному времени начался референдум о переименовании страны.
Вскоре стало известно, что референдум в Македонии по поводу переименования страны под угрозой срыва из-за чрезвычайно низкой явки граждан. По состоянию на 15:00 воскресенья, 30 сентября, в голосовании приняли участие 22,56%.