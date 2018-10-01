Счет жертв природной катастрофы в Индонезии пошел на тысячи

По информации Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB), более 16 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В гуманитарной помощи нуждаются около 2,4 млн человек, отмечает ведомство, представитель которого в числе "крайне необходимого" назвал "топливо, питьевую воду, медперсонал, палатки, электричество, продовольствие". Власти страны запросили международную помощь.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября около 18:00 по местному времени. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властями была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и самым близким к эпицентру землетрясения городом Дунгала была оборвана, передает Deutsche Welle.