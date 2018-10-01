Пн, 1.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Выигравшая внушительную сумму в Latvijas Loto: Когда узнала, плакала навзрыд!

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"Latvijas Loto"

Удача улыбнулась некоей жительнице Тукумса - она выиграла в лотерею Latvijas loto 10 тыс. евро, сообщает организация

Она рассказала, что приобрела счастливый билет в Narvesen, поддерживая традицию приобретать лотерею 2 раза в месяц. И несколько раз до этого выигрывала небольшие суммы.

Как призналась сама женщина, она бурно отреагировала на радостную новость, такого она явно не ожидала: "Слез не сдержать, плакала навзрыд! Потому что мне всю жизнь надо было зарабатывать каждый цент самой на тяжелых работах и ничего с неба не падало!". 

Она призналась, что соблюдает принцип: на выигранные деньги никогда не покупать новый билет.

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