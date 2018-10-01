Выигравшая внушительную сумму в Latvijas Loto: Когда узнала, плакала навзрыд!

Она рассказала, что приобрела счастливый билет в Narvesen, поддерживая традицию приобретать лотерею 2 раза в месяц. И несколько раз до этого выигрывала небольшие суммы.

Как призналась сама женщина, она бурно отреагировала на радостную новость, такого она явно не ожидала: "Слез не сдержать, плакала навзрыд! Потому что мне всю жизнь надо было зарабатывать каждый цент самой на тяжелых работах и ничего с неба не падало!".