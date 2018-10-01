Выигравшая внушительную сумму в Latvijas Loto: Когда узнала, плакала навзрыд!
1 октября 2018, 10:35
Удача улыбнулась некоей жительнице Тукумса - она выиграла в лотерею Latvijas loto 10 тыс. евро, сообщает организация.
Она рассказала, что приобрела счастливый билет в Narvesen, поддерживая традицию приобретать лотерею 2 раза в месяц. И несколько раз до этого выигрывала небольшие суммы.
Как призналась сама женщина, она бурно отреагировала на радостную новость, такого она явно не ожидала: "Слез не сдержать, плакала навзрыд! Потому что мне всю жизнь надо было зарабатывать каждый цент самой на тяжелых работах и ничего с неба не падало!".
Она призналась, что соблюдает принцип: на выигранные деньги никогда не покупать новый билет.