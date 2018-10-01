iPhone открыли без пароля с помощью Siri
1 октября 2018, 14:47
В Сети показали, как можно открыть любой iPhone с помощью голосового помощника Siri. Видео снял и опубликовал на YouTube один из пользователей гаджета.
Чтобы открыть iPhone, не зная пароля, достаточно знать телефонный номер, активный на телефоне.
Активировав VoiceOver с помощью Siri нужно позвонить на телефон и сбросить звонок сообщением. Так можно открыть телефонную книгу и получить все хранящиеся в ней данные.
Скорее всего проблема в новой операционной системе iOS 12, которая вышла только 17 сентября.