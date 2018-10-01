Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

iPhone открыли без пароля с помощью Siri

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iPhone XR.

ФОТО: JUSTIN SULLIVAN / AFP

В Сети показали, как можно открыть любой iPhone с помощью голосового помощника Siri. Видео снял и опубликовал на YouTube один из пользователей гаджета.

Чтобы открыть iPhone, не зная пароля, достаточно знать телефонный номер, активный на телефоне.

Активировав VoiceOver с помощью Siri нужно позвонить на телефон и сбросить звонок сообщением. Так можно открыть телефонную книгу и получить все хранящиеся в ней данные.

Скорее всего проблема в новой операционной системе iOS 12, которая вышла только 17 сентября.

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