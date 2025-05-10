Суд отказал жителю в требовании к CSDD выдать желаемый номерной знак

Таким образом, вступило в силу решение Административного апелляционного суда, которым этот иск был отклонен.

Из материалов дела следует, что заявитель обратился в CSDD с просьбой заменить регистрационные номера нескольких принадлежащих ему транспортных средств на такие, которые он выбрал сам.

CSDD отклонила его просьбы, объяснив это тем, что выбранные им номера не входят в перечень номеров, доступных для регистрации.

Заявитель не согласился с отказами и подал заявление в Административный районный суд, в котором просил включить выбранные номера в перечень доступных для регистрации и присвоить указанные номера его транспортным средствам.

Суд отклонил это заявление. Как суд первой инстанции, так и апелляционная инстанция указали, что на момент обращения в CSDD выбранные номера не были свободно доступны. В одном из случаев номер вообще нельзя было выдать, поскольку в Государственном регистре транспортных средств и их водителей не было информации о факте утилизации данного номерного знака.

В своем решении Верховный суд отметил, что апелляционный суд обоснованно пришел к выводу, что у заявителя нет субъективного права требовать от дирекции дополнить перечень номерных знаков, доступных для регистрации.

Хотя правила Кабинета министров предоставляют заявителю право выбрать и заказать номерной знак из уже доступного перечня, эти правила не наделяют его субъективным правом требовать включения конкретной серии и номера в перечень доступных к регистрации.