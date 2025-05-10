В Риге "умный" светофор не дает водителям продолжать движение

Перекресток улиц Лубанас и Гарас менее года назад пережил серьезные изменения - был установлен светофор, оборудованы пешеходные переходы, однако сенсоры на перекрестке не всегда работают как полагается, сообщает передача Bez Tabu.
При помощи сенсоров на перекрестке регулируется движение. Анализируя поток автомобилей, светофор позволяет ехать в соответствующем направлении. Один водитель на этом месте пережил неприятный момент.
"Пожалуйста, проверьте "умный светофор" на улице Лубанас. Раз в квартал я еду по этой улице к другу, и кажется, что еще не было ни одной поездки без каких-либо проблем. Что делать, если на светофоре за минуты так и не включается зеленый сигнал?" - спрашивает Лаура.
Поздним вечером передача провела эксперимент и убедилась в словах Лауры. Съемочная команда хотела повернуть на перекрестке налево, поэтому пришлось ждать, пока включится сигнал на дополнительной секции светофора.
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