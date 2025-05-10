В Риге "умный" светофор не дает водителям продолжать движение

"Пожалуйста, проверьте "умный светофор" на улице Лубанас. Раз в квартал я еду по этой улице к другу, и кажется, что еще не было ни одной поездки без каких-либо проблем. Что делать, если на светофоре за минуты так и не включается зеленый сигнал?" - спрашивает Лаура.