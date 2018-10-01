Будет ограничено движение на ротационном кругу улицы Мукусалас

Это связано с тем, что данный момент работы продолжаются на Островном мосту, где проходит вторая очередь первого этапа перестройки комплекса моста, передает портал Riga.lv .

Работы ведутся на четырех участках объекта – на эстакаде через Биекеньгравис, на мосту через Биекеньгравис (со стороны верхнего течения), на путепроводе через Луцавсалу и четырех эстакадах Закюсалы, а также на путепроводе через улицу Краста.