Будет ограничено движение на ротационном кругу улицы Мукусалас
1 октября 2018, 16:13
В связи с ремонтными работами с 3 октября по 18 ноября будет ограничено движение транспортных средств на окружной дороги улицы Мукусалас.
Это связано с тем, что данный момент работы продолжаются на Островном мосту, где проходит вторая очередь первого этапа перестройки комплекса моста, передает портал Riga.lv.
Работы ведутся на четырех участках объекта – на эстакаде через Биекеньгравис, на мосту через Биекеньгравис (со стороны верхнего течения), на путепроводе через Луцавсалу и четырех эстакадах Закюсалы, а также на путепроводе через улицу Краста.