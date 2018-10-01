Пн, 1.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Будет ограничено движение на ротационном кругу улицы Мукусалас

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи с ремонтными работами с 3 октября по 18 ноября будет ограничено движение транспортных средств на окружной дороги улицы Мукусалас.

Это связано с тем, что данный момент работы продолжаются на Островном мосту, где проходит вторая очередь первого этапа перестройки комплекса моста, передает портал Riga.lv.

Работы ведутся на четырех участках объекта – на эстакаде через Биекеньгравис, на мосту через Биекеньгравис (со стороны верхнего течения), на путепроводе через Луцавсалу и четырех эстакадах Закюсалы, а также на путепроводе через улицу Краста.

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