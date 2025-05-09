Латвийская католическая церковь комментирует избрание нового папы

"Мы ждем человека, который объединит Церковь, чтобы она становилась все более и более единой. Мы хотели бы, чтобы он также был посланником мира и любви, потому что, как мы знаем, католическая церковь насчитывает 1,4 миллиарда последователей во всем мире, и слова папы во многом ассоциируются со всем христианским миром", - сказал Толстовс.

Он подчеркнул, что католическая церковь не изменит своего учения, потому что она не может отступать от принципов, определенных в Священном Писании и традиционном учении, но она меняет акценты. То же самое делал и папа Франциск, не дистанцируясь от людей, к которым Католическая церковь обычно относилась сдержанно, например, от гомосексуалов.

"Папа Франциск хотел подчеркнуть, что мы любим грешника, мы любим человека, но мы не любим его грех, действие, которое может быть для нас неприемлемым", - сказал Толстовс.

Латвийская церковь предполагает, что новый папа продолжит путь, начатый папой Франциском.