Латвийская католическая церковь комментирует избрание нового папы

В Латвии ожидают, что новый папа Лев XIV станет посланником мира и любви и объединит церковь, сообщил священник Илмар Толстовс, уполномоченный представлять Латвийскую римско-католическую церковь.
"Мы ждем человека, который объединит Церковь, чтобы она становилась все более и более единой. Мы хотели бы, чтобы он также был посланником мира и любви, потому что, как мы знаем, католическая церковь насчитывает 1,4 миллиарда последователей во всем мире, и слова папы во многом ассоциируются со всем христианским миром", - сказал Толстовс.
Он подчеркнул, что католическая церковь не изменит своего учения, потому что она не может отступать от принципов, определенных в Священном Писании и традиционном учении, но она меняет акценты. То же самое делал и папа Франциск, не дистанцируясь от людей, к которым Католическая церковь обычно относилась сдержанно, например, от гомосексуалов.
"Папа Франциск хотел подчеркнуть, что мы любим грешника, мы любим человека, но мы не любим его грех, действие, которое может быть для нас неприемлемым", - сказал Толстовс.
Латвийская церковь предполагает, что новый папа продолжит путь, начатый папой Франциском.
"Я думаю, что он точно не повернет назад с того пути, который уже начал папа Франциск. (...) Но будет ли это означать, что он еще больше расширит открытость Церкви для разных групп, ее инклюзивную позицию, мы не можем сказать", - сказал Толстовс.
Он также отметил важность имени нового папы. По мнению Толстовса, это отсылка к папе Льву XIII, который служил в конце XIX века, в то время, когда были популярны марксистские идеи.
"Лев XIII написал документ под названием Rerum Novarum, в котором речь шла о правах рабочих, о правах разных людей. Многие говорят, что если бы Церковь издала такой документ раньше, выступила бы в защиту прав рабочих, то, возможно, не было бы марксизма, а затем коммунизма, фашизма и нацизма. Это, конечно, лишь спекуляции. Но ясно, что новый папа будет много говорить о социальной несправедливости, о мире", - считает священник.
267-м папой римским в четверг, 8 мая, был избран уроженец Чикаго 69-летний кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево. Он взял имя Лев XIV.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!