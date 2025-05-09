Главное за 9 мая Полиция отчиталась о нарушениях, проблемы в новом парке в Скансте и когда откроется Рижская телебашня

Конец рабочей недели ознаменовался важными новостями. Госполиция выявила ряд нарушений в связи с 9 мая, журналисты обнаружили большие проблемы в недавно открытом парке в Скансте, а в Украине раскрыли агентурную сеть венгерской военной разведки. Об этих и других новостях вы узнаете в традиционном дайджесте RUS TVNET.
Новости Латвии:
Кандидат в мэры Риги от объединения партий "Новое Единство" Вилнис Кирсис согласился подписать меморандум, в котором обязуется, что в следующем созыве думы не будет работать в одной коалиции с партией Шлесерса, сообщила TVNET руководитель по коммуникации политической силы Агнесе Розентале.
Государственная полиция в связи с 9 мая зафиксировала ряд административных правонарушений и задержала двух человек, но в целом серьезных инцидентов не произошло, сообщили агентству LETA в полиции.
Недавно открывшийся парк в Скансте тонет в канализации, причем о такой вероятности самоуправление предупреждали заранее, сообщает Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica.
Автомобиль, использованный при ограблении магазина часов в Старой Риге, был оснащен номерными знаками, которые пару недель назад были украдены с другой машины в Риге, сообщил в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 начальник Госполиции Арманд Рукс.
Рижская телебашня является одной из самых заметных достопримечательностей столицы, но с 2019 года она закрыта для посещения в связи с реконструкцией. Государство планировало обновить телевышку за пять лет, однако процесс затянулся. Наконец Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) объявил сроки завершения реконструкции. TVNET+ вспомнил изначальные амбициозные планы и сравнил их с тем, что будет ждать посетителей после всех корректировок.
За рубежом:
В начале мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России. Обладателей ВНЖ лишат этого статуса, если в течение трех месяцев более одного раза они отправятся в РФ. Портал Rus.Postimees узнали, будет ли Эстония действовать так же.
Музей северо-восточного эстонского города Нарва вывесил у знаменной башни замка Германа напротив расположенного через реку Нарва российского города Ивангород большой плакат с двойным портретом диктаторов Владимира Путина и Адольфа Гитлера.
По заявлению главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, ЕС передаст украинским оборонным предприятиям 1 млрд евро из доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева в его обороне от агрессии РФ.
Служба безопасности Украины впервые в истории разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая осуществляла шпионские действия в ущерб украинскому государству, сообщает УНИАН.
Мировые лидеры в четверг поздравляли нового папу римского Льва XIV, который стал первым папой из Соединенных Штатов Америки.
Интересное чтиво:
Оглянувшись однажды, мы осознали: живем в "эпоху Путина". Звучит это старомодно, будто отголосок викторианской Англии, гитлеровской Германии, брежневского СССР. Сталин, державший власть 24 года, оставил неизгладимый след своей эпохи. Путин, пришедший к власти 31 декабря 1999 года, правит Россией дольше. Когда-то он был молодым, даже либеральным чиновником - ставленником Чубайса, протеже питерского мэра Собчака. Однако за эти годы образ его изменился до неузнаваемости. В этом образе многие усматривают черты Сталина, кому-то он напоминает фигуру, более схожую с Гитлером. Но такие ассоциации обманчиво поверхностны. Они превращают человека в клише, которое служит страху, но пусто в своей сути. Итак, кто же он на самом деле? А вернее, во что он верит?
В четверг, 8 мая, 267-й епископ Рима был избран уже во второй день конклава, созванного после смерти папы Франциска. Чем известен и что обещает миру своим избранием кардинал из Чикаго Роберт Фрэнсис Прево -первый американский папа Лев XIV? В чем особенность папского имени, которое он выбрал? И почему 69-летнего папу называют молодым?
В конце апреля 11-12-летние футболисты спортивного клуба Babīte отправились в лагерь в Барселону. Вместе с ними и четыре мамы детей. Одна из них в шутке одного ребенка заметила нечто необычное. Выяснилось, что представитель клубного общества Гиртс приглашает мальчиков к себе в комнату переночевать. Потрясение у всех сильное, потому что Гиртс дружелюбный, услужливый, верный. Женат, отец двоих детей. Госполиция избрала подозреваемому меру пресечения - арест.
Анестезиолог-реаниматолог Рихард Петерис Рочанс (29) младше независимой Латвии. Он вырос в Лиепае в семье, где было пятеро детей, у него самого - уже трое. Пробуждение для него - не только момент, когда пациент говорит первые слова после операции. Доктор верит в независимую Латвию. Рочанс последний год в резидентуре RSU и работает в Рижской восточной клинической университетской больнице (RAKUS).
Хотя международные валютные и финансовые системы нельзя назвать незыблемыми, они меняются нечасто. Именно поэтому поражает шок, вызванный торгово-тарифной войной президента США Дональда Трампа. И его трудно объяснить. Чтобы понять происходящее, стоит вспомнить теорию Чарльза Киндлбергера о гегемонистской стабильности, которую он изложил в книге "Мир в депрессии: 1929-1939". Согласно теории Киндлбергера, открытая и стабильная международная система зависит от наличия доминирующей мировой державы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!