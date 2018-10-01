Volkswagen и Microsoft объединят миллионы автомобилей в одно "облако"

Промышленное автомобильное "облако" Volkswagen Automotive Cloud позволит VW предоставить клиентам потоковые мультимедийные данные, интегрировать машины в систему "умного дома" и др. Запуск проекта запланирован на 2020 год.

Ранее сообщалось об альянсе автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi и их партнерстве с компанией Google, в результате которого с 2021 года автомобили брендов получат интеллектуальные информационно-развлекательные (инфотейнмент) системы на основе Android.