Вт, 2.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Volkswagen и Microsoft объединят миллионы автомобилей в одно "облако"

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Логотип Volkswagen

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Компании Volkswagen и Microsoft намерены совместно объединить как минимум пять миллионов автомобилей в одно "облако". Об этом Microsoft сообщает на официальном сайте.

Промышленное автомобильное "облако" Volkswagen Automotive Cloud позволит VW предоставить клиентам потоковые мультимедийные данные, интегрировать машины в систему "умного дома" и др. Запуск проекта запланирован на 2020 год.

Ранее сообщалось об альянсе автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi и их партнерстве с компанией Google, в результате которого с 2021 года автомобили брендов получат интеллектуальные информационно-развлекательные (инфотейнмент) системы на основе Android.

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